Дом и дачка
Источник: «Между нами, женщинами» №17-2017
22:06, 07 Сентября 2017 Версия для печати

Как подготовить цветы для осенней высадки

Опытные цветоводы знают: если посадить растения осенью, они быстрее адаптируются
Опытные цветоводы знают: если посадить растения осенью, они быстрее адаптируются
Фото: Shutterstock

Какие работы провести в саду, чтобы ранней весной радоваться первым бутонам цветов, узнал Sobesednik.ru.

Первые листочки срываются с веток деревьев, ветер становится сильнее и пронзительнее, солнышко меньше светит, и только мои георгины не хотят верить, что лето закончилось, и буйным цветом противостоят осени. Как продлить жизнь этим пышным цветам и спасти их от ночных заморозков?

Ночные сентябрьские заморозки действительно могут погубить цветущие еще георгины. Чтобы спасти их от переохлаждения, займемся окучиванием на высоту 15–20 см от земли. Этот способ защитит корневую шейку от промерзания. Более того, корнеклубни после такой процедуры отлично перезимуют в подвале. Многие цветы (пионы, флоксы, ирисы, лютики, лилии, маки восточные, дельфиниумы, колокольчики) остаются зимовать в саду, но о них тоже нужно позаботиться. Обязательно разрыхлите почву вокруг, удалите все сорняки и замульчируйте землю выветрившимся торфом на 3 сантиметра.

Причины

Опытные цветоводы знают: если посадить растения осенью, они быстрее адаптируются, потому что зимние холода их закалят.

- Весной им не придется привыкать к новым условиям, они отлично вырастут и дадут обильный цвет!

- Весной хлопот и так полон рот, а осенью можно смело фантазировать, какие цветочки где посадить, какой будет главная клумба... Тщательно продумайте все детали будущего цветника.

- Да и копать теплую после лета землю гораздо легче и приятнее, чем ковырять промерзшую после зимы почву.

- Проливные дожди освободят вас от поливочных работ!

Сажаем многолетние цветы

Прежде чем посадить луковичные цветы, сделаем профилактическое протравливание. Луковицы на полчаса поместите в 2% раствор карбофоса, а после на 15 минут в 0,1% раствор марганцовки. В начале сентября на глубину 8 см высаживаем сциллы, пушкинию, мускари, кандык, крокус. Подснежнику и хионодоксе понадобится ямка глубиной в 10 см, а белоцветнику и колхикуму – в 15 см.

Готовим почву

Перед посадкой луковичных на почву высыпаем удобрения. На один квадратный метр понадобится 12 граммов аммиачной селитры, 50 граммов суперфосфата, 40 граммов сернокислого калия и 200 граммов древесной золы. Не забудьте под донца луковиц насыпать чистый речной песок (примерно 2–3 см), он спасет растения от болезнетворных микроорганизмов. В третьей декаде сентября температура почвы приблизительно 10 градусов тепла, а это время сажать тюльпаны. Если их высадить раньше, они начнут расти и могут замерзнуть! Если произвести высадку позже, луковички не смогут укорениться и замерзнут зимой.

Важно

Для осенней высадки лучше выбирать экспресс-сорта!

Крупные луковицы высаживаем на расстоянии 10 см друг от друга, мелкие луковицы располагаем через каждые 5 см.

читайте также:А у нас посевная!
Андрей Туманов: Самые важные работы на дачном участке осенью
Главный садовод России Андрей Туманов рассказал Sobesednik.ru о том, какие работы на ваших 6 сотках сейчас самые важные »

читайте также:Если в начале дачного сезона мы спешим засадить все свободное место сада растениями кое-как, то сейчас будем подходить к этому целенаправленно
Скоро осень – время сажать цветы
Sobesednik.ru рекомендует готовиться к осенней посадке растений, чтобы цветы после зимовки выросли привыкшими к холодам »

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Федор Чистяков: Происходит тоталитарный засев, еще несколько лет – и будут плоды
20:07, 07 Сентября 2017
Sobesednik.ru поговорил с рок-музыкантом, лидером группы «Ноль» Федором Чистяковым, который уехал из РФ на ПМЖ в США
»
Плесень в спальне ребенка может стать причиной развития астмы
18:50, 07 Сентября 2017
Исследователи пришли к выводу о том, что плесень в спальне может стать причиной развития астмы у маленьких детей
»
Настоящего атлета можно выявить по длине его пальцев
17:34, 07 Сентября 2017
По длине пальцев человека можно сделать вывод об его атлетических способностях, как установили эксперты
»