Как подготовить цветы для осенней высадки

Какие работы провести в саду, чтобы ранней весной радоваться первым бутонам цветов, узнал Sobesednik.ru.

Первые листочки срываются с веток деревьев, ветер становится сильнее и пронзительнее, солнышко меньше светит, и только мои георгины не хотят верить, что лето закончилось, и буйным цветом противостоят осени. Как продлить жизнь этим пышным цветам и спасти их от ночных заморозков?

Ночные сентябрьские заморозки действительно могут погубить цветущие еще георгины. Чтобы спасти их от переохлаждения, займемся окучиванием на высоту 15–20 см от земли. Этот способ защитит корневую шейку от промерзания. Более того, корнеклубни после такой процедуры отлично перезимуют в подвале. Многие цветы (пионы, флоксы, ирисы, лютики, лилии, маки восточные, дельфиниумы, колокольчики) остаются зимовать в саду, но о них тоже нужно позаботиться. Обязательно разрыхлите почву вокруг, удалите все сорняки и замульчируйте землю выветрившимся торфом на 3 сантиметра.

Причины

Опытные цветоводы знают: если посадить растения осенью, они быстрее адаптируются, потому что зимние холода их закалят.

- Весной им не придется привыкать к новым условиям, они отлично вырастут и дадут обильный цвет!

- Весной хлопот и так полон рот, а осенью можно смело фантазировать, какие цветочки где посадить, какой будет главная клумба... Тщательно продумайте все детали будущего цветника.

- Да и копать теплую после лета землю гораздо легче и приятнее, чем ковырять промерзшую после зимы почву.

- Проливные дожди освободят вас от поливочных работ!

Сажаем многолетние цветы

Прежде чем посадить луковичные цветы, сделаем профилактическое протравливание. Луковицы на полчаса поместите в 2% раствор карбофоса, а после на 15 минут в 0,1% раствор марганцовки. В начале сентября на глубину 8 см высаживаем сциллы, пушкинию, мускари, кандык, крокус. Подснежнику и хионодоксе понадобится ямка глубиной в 10 см, а белоцветнику и колхикуму – в 15 см.

Готовим почву

Перед посадкой луковичных на почву высыпаем удобрения. На один квадратный метр понадобится 12 граммов аммиачной селитры, 50 граммов суперфосфата, 40 граммов сернокислого калия и 200 граммов древесной золы. Не забудьте под донца луковиц насыпать чистый речной песок (примерно 2–3 см), он спасет растения от болезнетворных микроорганизмов. В третьей декаде сентября температура почвы приблизительно 10 градусов тепла, а это время сажать тюльпаны. Если их высадить раньше, они начнут расти и могут замерзнуть! Если произвести высадку позже, луковички не смогут укорениться и замерзнут зимой.

Важно

Для осенней высадки лучше выбирать экспресс-сорта!

Крупные луковицы высаживаем на расстоянии 10 см друг от друга, мелкие луковицы располагаем через каждые 5 см.