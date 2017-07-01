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Источник: «Вкуснятина» №7-2017
21:03, 05 Сентября 2017 Версия для печати

Не горькие, вкусные и полезные: как правильно выбирать баклажаны

Баклажаны весьма полезны для нашего организма
Баклажаны весьма полезны для нашего организма
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru выяснил, как не ошибиться при выборе баклажанов, и по каким признакам отличить качество этого овоща.

Баклажаны весьма полезны для нашего организма. Они низкокалорийны, благодаря высокому содержанию пектина способствуют выведению токсинов из организма, улучшают работу сердца, печени и почек, противодействуют усвоению вредного холестерина и даже снимают ощущения от абстиненции у тех, кто бросает курить или употреблять алкоголь.

Сезон грунтовых баклажанов заканчивается в сентябре, так что самое время насладиться чудесным вкусом и насытить организм полезными веществами, присущими этому овощу.

Виды и сорта

Разновидностей баклажанов довольно много: от классических темно-фиолетовых до абсолютно белых, полосатых, желтых или сиреневых. Размеры и вес плодов тоже существенно отличаются. Из Таиланда привозят крошечные, размером с грецкий орех, гороховидные баклажаны, в Андалусии выращивают гигантские плоды весом несколько килограммов. Однако их вкусовые качества примерно одинаковы, как способы приготовления и правила выбора.

Как выбирать

Вне зависимости от цвета плода кожурка должна быть гладкая, глянцевая, без вмятин, морщин и пятен. Отдавайте предпочтение плодам среднего размера, не слишком большим и не очень маленьким. Если баклажан классический фиолетовый, выбирайте темные плоды, светло-фиолетовые, а отдающие в серый цвет – это старые или лежалые. При надавливании на плод пальцем вмятина должна сразу же исчезать. Если этого не происходит, плод старый. Обращайте внимание на плодоножку – она непременно должна быть зеленой, а не пожухлой и коричневой. Вес баклажана должен ощущаться в руке, не берите слишком легкие плоды.

Перезревшие баклажаны неприятны не только горечью, но и наличием в них небезопасного вещества – соланина. Если семена внутри баклажана темные и имеют неприятный запах – это как раз и свидетельствует о присутствии в овоще соланина. Еще один отличительный признак наличия вредного вещества – быстрое (в течение 30 секунд) потемнение среза баклажана. От употребления таких плодов в пищу лучше отказаться.

Мальчик или девочка?

Профессиональные повара утверждают, что мужские плоды баклажанов вкуснее. В них меньше семян, дающих горечь. Отличить мальчика-баклажана от девочки можно по основанию. У женских плодов хорошо заметна овальная вмятина, а у мужских основание более округлое.

Как хранить

Баклажаны прекрасно хранятся в течение довольно длительного времени в нижнем отделении холодильника. Неплохо сохраняются баклажаны завернутыми в бумагу и аккуратно уложенными в темном месте. Их также можно заморозить и оставить на зиму. Замороженные баклажаны почти полностью сохраняют свой вкус, цвет и полезные вещества.

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