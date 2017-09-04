Все, что нужно знать о перепланировке дома: когда можно и когда нельзя

Во время подготовки к ремонту скорее всего возникнет в­опрос перепланировки. Он не так прост, как может показаться

О чем нужно помнить, снося стены в своей квартире и расширяя жилое пространство, рассказывает Sobesednik.ru.

Во время подготовки к ремонту скорее всего возникнет в­опрос перепланировки. Он не так прост, как может показаться.

Согласование перепланировки

Основными законами и нормативными документами по перепланировке квартир являются:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- постановление правительства РФ №266 от 28 апреля 2005 г. «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

Кстати

Если вы не хотите сами заниматься бумажной волокитой и согласованиями, то в вашем городе наверняка найдутся компании, которые помогут вам за определенную плату узаконить перепланировку.

Ремонт с перепланировкой условно можно поделить на 4 категории:

Косметический ремонт:

- сборка или разборка встроенной мебели и антресолей;

- замена инженерного оборудования на аналогичное на том же месте.

Согласование и разрешение на перепланировку не требуются.

Ремонт среднего уровня:

- разборка старых (не несущих) или установка новых перегородок (без увеличения нагрузки на несущие конструкции);

- пробивка (заделка) в перегородках дверного проем­а;

- замена или установка дополнительного инженерного оборудования (например кондиционера) или его демонтаж при сохранении существующих стояков холодного и горячего водоснабжения и канализации;

- перенос газовой плиты.

Перепланировка согласовывается с жилинспекцией.

Необходимо:

- заказать документы БТИ;

- составить эскиз перепланировки;

- отметить на плане необходимые изменения;

- подать документы в жилинспекцию;

- получить разрешение на перепланировку (в среднем время получения колеблется от 1 до 4 недель).

Капитальный ремонт:

Перепланировка и все капитальные операции, в ходе которых затрагиваются несущие стены, полы и потолки.

Необходимо:

- заказать документы БТИ;

- составить Акт технического состояния квартиры;

- составить проект перепланировки (заказать в проектной организации), который затем необходимо согласовать с управлением ГОЧС, районным архитектором. Возможно, потребуются согласования с другими инстанциями, все зависит от каждого конкретного случая;

- подать документы в жилинспекцию;

- получить разрешение на перепланировку.

Недопустимый ремонт:

- перепланировка и разборка любых межквартирных перегородок;

- перенос радиатора в застекленную лоджию;

- установка полов с подогревом от общедомовых сетей;

- перенос стояков горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации и газоснабжения;

- проведение перепланировки, в результате которой образуется комната менее 9 кв. м или шириной менее 2,25 м.

Такая перепланировка запрещена!

Что такое демонтаж и с чем его едят?

А точнее, делают?

Первый этап – демонтажные работы по удалению старых напольных покрытий, очистке стен от старых обоев, панелей, демонтаж дверных и оконных блоков, батарей, старых труб и сантехники. Тут нужно учитывать несколько важных моментов.

После демонтажных работ остаются горы строительного мусора. Не забывайте, что выбрасывать данные отходы в обычный мусоропровод нельзя, необходимо заказывать специальный контейнер. Выбирайте контейнер, исходя из его объема и из соображений экономии средств. Мусорные контейнеры бывают трех типов: 5-тонные вместимостью 8 м3, 7-тонные – 18 м3 и большой 20-тонный вместимостью 28 м3. Если у вас скопилось много тяжелого и объемного мусора, разум­нее заказать один большой контейнер. Соответственно если мусора меньше, заказываем средний. Маленьким контейнером можно вывезти 120–140 мешков тяжелого строительного мусора.

При демонтаже нужно очень аккуратно обходиться со старыми инженерными сетями. Часто в квартирах под стяжкой и в стенах проходит электропроводка (как ваша, так и соседская). Оставить соседей без электричества – не очень приятное событие для них (и в конечном итоге для вас).

Осторожность нужна и при демонтаже старого сантехоборудования и сантехтруб. Ведь «второй всемирный потоп» не нужен никому.

В связи с повышенным уровнем шума и пыли согласуйте все моменты с соседями, чтобы в дальнейшем не возникло жалоб с их стороны. Естественно, нельзя вести подобные работы в ночные часы или в выходные.

Осторожно: несущие стены!

Сразу оговоримся, что вы должны знать изначально, где в квартире находятся несущие стены. Их снос запрещен, так как возникает риск разрушения дома.

Обратитесь в жилищно-эксплуатационную или управляющую компанию, у них хранится проектно-сметная документация на дом, в проекте можно найти информацию о несущих стенах.

Несущая стена из кирпича имеет толщину не менее 250 мм, в панельных домах толщина несущей стены не менее 140 мм. На внутреннюю несущую стену опираются панели перекрытий с обеих сторон. Длина захода плиты на кирпичную стену составляет не менее 120–150 мм, на бетонную – не менее 70 мм.

При перепланировке санузла – объединении туалета с ванной – можете быть уверены, что несущую стену вы не снесете. А если вы хотите объединить две квартиры в одну, то снос несущей конструкции возможен с большой вероятностью.

Важно

В монолитных домах внутри квартиры несущими часто являются колонны. Наибольшее количество несущих стен имеют панельные и блочные дома.

Способы демонтажа

При демонтаже стен используют как метод алмазной резки, так и ударный. Демонтаж кирпичных, гипсовых стен либо стен из пеноблоков и т.п. возможно осуществлять ударным методом с использованием отбойных молотков, перфораторов и т.д. Демонтаж бетонных стен и панелей нужно проводить с использованием алмазной резки, так как этот метод позволяет избежать ударной нагрузки и появления трещин в остающихся бетонных конструкциях. Помните, что оборудование для алмазной резки не рассчитано на потребление энергии из бытовой сети. Для него необходимо напряжение не меньше 380 В. Поэтому необходимо обеспечить возможность подключения стенорезной машины к трехфазной сети.

Создавая проем в стене при демонтаже, всегда желательно перераспределять нагрузку равномерно, используя вспомогательные балки либо опоры.

При пропиле несущей кирпичной стены (при наличии разрешения!) сначала выпиливается горизонтальный кусок на высоте проема шириной в 1,5 размера проема. В нем с обеих сторон закрепляются швеллеры и стягиваются болтами. После пропила дополнительно укрепляются вертикальные стенки.

А как быть с перегородкой?

Перегородка представляет собой стену, которая не несет на себе нагрузку других элементов сооружения, поэтому демонтаж перегородок намного проще, чем демонтаж капитальных стен. Перегородку легко определить по толщине, как правило, она не превышает 120–140 мм. В зависимости от того, из какого материала она сделана, демонтажные работы можно проводить различными, уже описанными выше методами. В том случае, когда перегородка гипсокартонная, сначала удаляем с каркаса всю обшивку (гипсокартон), затем производим демонтаж каркаса.

Также

Не забудьте подложить амортизаторы (мешки с мусором или старые покрышки) под падающую выпиленную или сносимую конструкцию. Так вы не повредите пол (если хотите сохранить его) и уменьшите шум от работ.