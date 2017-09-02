Федорино счастье. Как отмыть любую кухонную посуду

Уборка на кухне нередко затягивается, так как именно посуда чаще всего пачкается

Sobesednik.ru рекомендует воспользоваться советами, которые помогут справиться со сложными случаями мытья посуды.

Уборка на кухне нередко затягивается, так как именно посуда чаще всего пачкается, а порой и сильно – особенно если что-то подгорело.

Микроволновка

Внутреннюю часть микроволновой печи необходимо регулярно очищать, и если вы затянули с этим, то избавиться от жира, нагара и неприятных запахов будет не так-то просто.

Легкие загрязнения

Наполните водой глубокую тарелку или большую чашку и поставьте в микроволновку. Включите печь на 10-15 минут на максимальную мощность. Когда микроволновка выключится, дайте ей постоять еще 5 минут, чтобы образовавшийся конденсат размягчил загрязнения. Уберите тарелку с водой, а губкой или салфеткой удалите грязь.

Средние загрязнения

Как и в первом случае, возьмите глубокую тарелку, но не просто налейте в нее воду, а еще и насыпьте в эту воду соду (1 ст. л). Включите микроволновку на полную мощность на 5 минут. На стенках образуется конденсат с содой. Дайте ему 5 минут «поработать» с грязью, не открывая дверцу, а затем удалите губкой.

Сильные загрязнения

В тарелку с водой добавьте лимонную кислоту (1 ст. л.) или лимонный сок (примерно 4 ст. л.) от 2 лимонов и остатки от них. Их выжатые половинки тоже положите в тарелку. Включите микроволновку на 2-5 минут на полную мощность. Потом дайте постоять 5 минут и удалите загрязнения.

Чайные и кофейные чашки

Чай и кофе нередко оставляют после себя темный налет внутри чашки. Быстро справиться с ним вам помогут: пищевая сода, лимонная кислота или лимон, уксус, зубная паста, соль. Базовый способ: наполняете чашку горячей водой, добавляете выбранное средство, даете постоять 1-5 минут, а затем протираете губкой или щеткой. Иначе надо действовать, только если вы выбрали лимон или зубную пасту. Ломтиком лимона протрите чашку изнутри и оставьте на полчаса, затем помойте. А пастой чашку можно просто почистить, взяв ненужную щетку.

Кастрюли

Если во время приготовления пищи вы на что-то отвлеклись, то результат может быть плачевен: пища пригорит, а дно вашей любимой кастрюли покроется черной, трудноудаляемой коркой.

Стальные

Сталь пригорает редко, а очищается просто. Если не помогло обычное средство для мытья посуды и чернота все равно осталась, воспользуйтесь народными средствами.

– Приготовьте густую кашицу, добавив в нужное вам количество соды немного воды. Нанесите ее на почерневшие места и дайте немного постоять. Почистите жесткой мочалкой.

– Залейте дно кастрюли водой, добавьте 2 ст. л. соды и кипятите около 15 минут. Затем повторите попытку отмыть кастрюлю.

– Если кастрюля пригорела снаружи, вам понадобится емкость, в которую ее можно легко поставить. Поместите туда пострадавшую кастрюлю, налейте воды и добавьте уксус (пропорция 2:1). Нагрейте раствор и оставьте остывать. Затем чистите грубой мочалкой.

Эмалированные

Важно: эмалированную кастрюлю надо отмывать сразу после того, как она остынет. Если вы оставите ее хотя бы на сутки, исправить ситуацию будет сложней. А если начнете отмывать, не дав остыть – эмаль потрескается.

– Можно использовать кашицу из соды (или соли), как и в случае со стальными кастрюлями. Только для очистки пользуйтесь мягкой лопаточкой.

– Если случай сложный, понадобится уксус. Но будьте осторожны: он способен повредить эмаль, потому его воздействие на нее должно быть кратковременным. Вам понадобится 1 литр очень горячей воды, 50 г кальцинированной соды, 3 ложки столового уксуса. Полученный раствор влейте в кастрюлю и кипятите не более 15 минут. Раствор сразу слейте, кастрюлю почистите губкой.

Алюминиевые

Эти кастрюли пригорают редко, но чистить их сложно: грязь въедается в мягкий металл. Первое, что нужно сделать, это поставить снятую с огня кастрюлю на мокрую тряпку. Это сделает последующую чистку легче.

– Средство для мытья посуды смешайте с содой, чтобы получилась жидкая кашица. Добавьте 2 ст. л. перекиси водорода. Распределите массу по проблемному участку и оставьте на 5-10 минут. Вымойте кастрюлю.