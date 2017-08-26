Четыре совета о том, как подготовить урожай к зимовке

Что делать с собранным урожаем для того, чтобы его хватило до следующего лета, узнал Sobesednik.ru.

Вот и заканчивается дачный сезон, зеленый участок радует глаз, выращенные овощи и фрукты восхищают свежестью и вкусом! Так хочется, чтобы лето не кончалось! Взять бы и сохранить, законсервировать эти солнечные деньки! Жаль, сделать это невозможно, а вот сохранить собранный урожай помогут простые правила.

1. Выбираем кандидатов на хранение

Сразу предупреждаем: cохранить все овощи и фрукты не получится. Некоторые из них имеют повреждения, вмятины, они не дадут плодам пережить хранение. Не стоит брать на хранение и больных «претендентов». Отберите лучше плоды среднего размера, а после сортировки сразу охладите их.

2. Ищем соседей

Лук можно смело хранить в одном месте с чесноком, морковь отлично перезимует рядом со свеклой и картофелем. Остальные плоды предпочитают «жить» исключительно с сородичами. Яблоки нельзя хранить с картофелем, ведь они предпочитают температуру 0°С. Впрочем, для сортов Пепин шафранный, Уэлси, Северный синап оптимальная температура +1°С, для Спартана, Богатыря – +2...3°С, для Антоновки обыкновенной – +3...-4°С. Относительная влажность воздуха для хранения яблок – 90–95%. Если влажность ниже, то плоды с тонкой кожицей сморщиваются и теряют свой вкус, а некоторые из них, например сорта Анис, теряют свой вкус и становятся мучнистыми.

Важно!

Идеальная температура для картофеля, моркови, лука, чеснока и капусты – 0°С! Ведь если температура повышается, корнеплоды пустят ростки. А если температура понижается до -1,5°С, плоды подмерзают, а затем начинают гнить.

3. Выбираем условия

Температуру воздуха и влажность необходимо поддерживать примерно на одном уровне. Причем условия должны быть аналогичны привычным. Кочанной капусте подходит температура +1…-1°С, савойской капусте +2…3°С, влажность воздуха в пределах 90–95%. Кочаны можно хранить не только на полке, но и подвесив за кочерыгу. Также не забывайте делать «перепись населения», то есть регулярно осматривать плоды. Загнивающие или высохшие овощи и фрукты лучше удалять сразу, чтобы не заражать другие.

4. Место зимовки

Многие хранят урожай на веранде дачи, в погребе загородного домика, на балконе или в подвале. Главное – утеплить место зимовки (коробку, ящик) ветошью, опилками или соломой. Стоит учесть, что холоднее всего у наружных стен и на полу, а на полках, особенно ближе к потолку, теплее на 3–5°. Стоит обратить внимание и на влажность воздуха. Дно и стенки тары можно выстлать полиэтиленовой пленкой, однако полностью не закупоривать, чтобы овощи не задохнулись.

Морковь, сельдерей, хрен, петрушка имеют тонкую кожуру, поэтому их лучше хранить, присыпав каждый слой чистым влажным песком. Изоляция друг от друга не дает распространиться инфекции и предотвращает испарение влаги. Чтобы проверить, достаточно ли влажный песок, проведите эксперимент. Возьмите в ладонь горсть песка и сожмите-разожмите пальцы, комок не должен развалиться, но и вода из него сочиться не должна.