Вкусный гаджет: 5 самых нужных приспособлений для кухни

В материале Sobesednik.ru – о кухонных гаджетах, которые сделают вашу кухню удобной и функциональной.

Если вы любите и умеете готовить, наверняка проводите на кухне много времени. Пусть ваша кухня будет не только красивой, но и удобной и радостной. Готовьте в хорошем настроении, с фантазией и выдумкой, а подборка необычных кухонных гаджетов вам в этом поможет.

Пресс для чеснока

Любите ли вы отмывать прибор, который в народе зовется «чеснокодавилка». Наверняка нет. Если не сделать этого сразу, раздавленный чеснок намертво присыхает к девайсу и извлечь его оттуда крайне сложно. Вот такая штучка в виде лодочки с дырочками мгновенно измельчает чеснок и моется куда легче классической чеснокодавилки.

Цена в районе 500 руб.

Формочки для яиц

Формочки для яиц Фото: Shutterstock

Абсолютно бесполезная, но крайне прикольная штука – формочка для яиц. Если сваренное вкрутую яйцо быстро почистить, затолкнуть в контейнер, закрыть крышкой и дать ему остыть, то через 10 мин. вы извлечете из формочки не яйцо, а зайца, мишку, рыбку, дом, машину, бабочку, конфету... Нет, это будет то же самое яйцо, но оно примет совсем другую форму. Забавно. И очень нравится детям. Впрочем, и большим детям тоже.

Набор формочек из 4 шт. стоит в районе 450 руб.

Круглый нож

Если вам нужно нарубить орехи, изрубить зелень, измельчить шоколад, на помощь придет оригинальный круглый нож с силиконовой ручкой. Он справляется с задачей за считаные минуты, его очень удобно держать в руке, он не выскальзывает, и им невозможно порезаться.

Цена удобства около 800 руб.

Подставка для крышки и ложки

Когда вы что-то жарите, при этом помешивая, всегда встает вопрос: куда пристроить горячую крышку от сковороды и куда положить грязную ложку. Новый девайс решает обе эти задачи, ибо представляет собой подставку для крышки и ложки одновременно. Удобно, слов нет.

Цена вопроса – 600 руб.

Ложка + дозатор + терка

Ложка, дозатор и терка Фото: Shutterstock

Тем, кто часто варит спагетти, просто необходим гаджет «три в одном»: ручка этого приспособления служит дозатором спагетти, с ее помощью вы легко можете отмерить порцию на одного человека.

Расположенные с внутренней стороны девайса зубчики удобно подхватывают и вылавливают готовые спагетти, а с помощью терки, расположенной на внешней стороне, вы быстро и удобно натрете сыр. Одно приспособление, три действия, минимум грязной посуды.

Стоимость около 700 руб.