Дмитрий Быков: Хвала надменности

Лента новостей хороша тем, что сводит в один блок, казалось бы, не имеющие отношения друг к другу события.

Возникают интересные связи. Портал «Медиазона» получил любопытный документ – памятку сотрудникам МВД о том, как возбуждать административные дела за неуважение к власти (Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти 4 месяца назад, 29 марта он вступил в силу). Оказывается, следует из памятки, возбуждать такие дела можно не за всякое неуважение, но лишь за явное противопоставление себя окружающим. Автор должен продемонстрировать «надменность, цинизм, унизительное отношение к обществу, государству и государственным символам». Желательно, чтобы публикация содержала «мат, порнографические, "непристойные" изображения, а также «неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения».

Тут многое уточнено, спасибо, но многое и размыто. Что у нас приемлемо обществом? Оно изумительно толерантно почти ко всему. Что пристойно? Понятия о непристойности самые широкие. Наконец, надменность: это предельно субъективная вещь. По-моему, надменность проявляют сотрудники Московского избиркома, заставляющие кандидатов в депутаты ожидать в приемной и запускающие их по одному. Надменность и непристойность демонстрируют ведущие каждого второго телешоу, когда речь заходит об Украине. Цинизм и унизительное отношение к государственным символам – например Конституции – проявляют все сторонники цензуры, будь то в интернете или СМИ. Словом, возбуждай не хочу – была бы разнарядка, и фигурантами могут оказаться как раз те, кому предписано охранительствовать: если кто у нас сегодня циничен, надменен и непристоен, так это они.

И одновременно в Санкт-Петербурге на Невском появился баннер: «Жандармы – цепные псы самодержавия». Его, конечно, быстро сняли, но к содержанию его при всем желании не придерешься: это прекрасный образец надменности в хорошем смысле, без перехода на грубости, и при этом все понятно.

Впрочем, возразите вы, ежели они захотят, то привлекут за что угодно. Хоть за окурок, брошенный мимо урны. Правильно. Но это и будет прямая демонстрация той самой надменности, непристойности и цинизма, против которых они якобы выступают, – а значит, даст нам возможность применить к ним то самое мартовское постановление. Надо уметь пользоваться инструментарием, который они так неосторожно сами дали нам в руки.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №27-2019 под заголовком «Хвала надменности».