Дмитрий Быков: Почесывая ракеты

Некоторые наивные люди интересуются: почему президент в федеральном послании неизменно упоминает о ракетах?

Это послание не к американцам, не к НАТО. Бояться должны не американцы, они там и так все знают больше, чем надо. Ключевое слово в послании – «суверенитет», оно же – главное понятие в современной российской политической доктрине. Другие страны могут жить без суверенитета, они подхрюкивают. Мы не можем жить без суверенитета и хрюкаем сами. Суверенитетом называется право управлять Россией, не слушаясь никаких советов и международных норм, никому в мире не давая отчета и не сообразуясь с общепринятым здравым смыслом, ибо у нас он свой. Это право подкреплено ракетами.

Тут недавно у одного политолога в фейсбуке зашел спор – политолога читают и патриоты, и здравосмыслы (будем их называть так, потому что слово «либералы» давно ничего не обозначает). Он спрашивает: а кто угрожает России? Ему объясняют: ну как же, Америка. «Запад оголтело прет на Россию» – цитирую дословно. Тут можно, конечно, подискутировать: это телевизор всех так зазомбировал или телевизор всего лишь выражает страхи и чаяния глубинного народа? Но поскольку глубинного народа никто никогда не видел, спор это бессмысленный. Тогда политолог в ответ интересуется: а когда Запад в последний раз нападал? Ну как же, объясняют ему, он поддержал нацистский государственный переворот на Украине, то есть впрямую посягнул на наши геополитические интересы. Попытался оторвать от России кусок. А на самом деле там все наши ресурсы давно поделены, только и ждут, чтобы отхватить нефть, землю и воду. Американцы предпочитают брать и не платить. А как только там поймут, что Россия не собирается сдаваться, и начнут с нами мирно торговать – так вся напряженность в мире и закончится.

Бессмысленно объяснять этим людям, что кусок у соседа отхапала как раз Россия: им нравится их картина мира, и разрушить ее непросто. Обычно такие схемы разрушаются после того, как очередная диктатура заводит страну в тупик, иногда в кровавый, а иногда в войну, иногда масштабную. А пока этого не случилось, можно сколько угодно чесать ракеты – это занятие хоть и подростковое, но приятное. Я понимаю, что такой мир уютен не для всех. Но отдельным представителям дна (их, видимо, и называют глубинным народом) комфортно жить там, где все всех ненавидят и доминирующей эмоцией является ужас. Для них и предназначается ракетная риторика.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №07-2019.