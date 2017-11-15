Дмитрий Быков: Кирилл Серебренников – гений, но в чем?..

Креативный редактор «Собеседника» Дмитрий Быков в стихах – о режиссере Кирилле Серебренникове, преследуемом властями.

...Давным-давно, еще в начале,

С ним сразу взяли грозный тон:

Его счета арестовали,

Его бухгалтеров потом,

А дознаватель заграбастал

С тупым намереньем – дожать –

Его законный загранпаспорт,

Чтоб он не рыпнулся бежать.

Потом и сам он взят на съемках,

Публично, как заведено,

И тем запомнится в потомках

Его неснятое кино.

Приговорен кремлевской башней

(Нельзя влияние терять!),

Он получил арест домашний

Без права выехать в театр.

Потом – не медленно, не быстро,

Но осторожно, по уму –

Забрали даму-замминистра,

Что деньги выдала ему,

И поделом! Хотя она-то,

Агентша мирового зла,

Как раз ни в чем не виновата:

Ей приказали – отдала.

А говорят еще, искусство

В России пусто и мертво...

Кого давили так до хруста?

С тех пор, как ЮКОС, – никого.

Теперь, чтоб доконать сидельца,

Арест наложен на авто,

Которым без его владельца

И так не мог рулить никто, –

И плюс, в развитие маневра –

Пусть громче в прессе голосят! –

На все его владенья в евро

(Там где-то тысяч шестьдесят).

Протест? Не стоит и пытаться.

На то и бездна, чтоб без дна.

Вопрос – чем будет он питаться?

Но пища гению вредна.

Кирилл Серебренников – гений,

Но в чем, спросить не премину?

А в том, как в несколько мгновений

Он проявил свою страну.

Ведь в чем задача режиссера?

Не в съемках, не в спектаклях, ать,

А в том, как явственно и споро

Все это дело проявлять.

Материал вышел в издании «Собеседник» №43-2017 под заголовком «Бессеребренников».