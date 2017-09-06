Дмитрий Быков: Умар-стрелок

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах – об инциденте с Умаром Джабраиловым в московской гостинице.

Экс-сенатор, бизнесмен Умар Джабраилов устроил стрельбу в одном из отелей столицы.

А кто мне по нраву,

так это Умар Джабраилов,

достойнейший житель России,

живи он сто лет.

Сегодня так много уродов,

так много дебилов,

так много мерзавцев,

что хочется взять пистолет.

Нет, это не бунт, безусловно,

но все же попытка.

От этого импульса

я безуспешно лечусь –

палить не по цели,

а просто вот так, от избытка

восторженных чувств

и не очень восторженных чувств.

Дмитрий Быков Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Я много беднее,

но как я его понимаю!

Я той же тоскою

и тою же злобой горю.

Подобные чувства нередко

случаются к маю,

но много настырней и чаще,

когда к сентябрю.

Какие там скрепы,

какие там выси и дали!

Отечество наше

сегодня в такой полосе,

что, если бы вдруг россиянам

оружье раздали,

стреляли бы все.

И боюсь, попадали бы все.

Политики нет.

Экономики.

Кончилось лето.

Глядишь, и листва облетит через

несколько дней…

Скажите спасибо,

что нет у меня пистолета.

Ведь я Джабраилова злей

И гораздо бедней.