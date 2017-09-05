Дмитрий Быков
Источник: «Собеседник» №34-2017
00:02, 05 Сентября 2017 Версия для печати

Дмитрий Быков: Волк на собак

Дмитрий Быков
Дмитрий Быков
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о полемических самоповторах в стане российской оппозиции.

Борис Акунин заметил только что, что у всех сегодняшних российских споров резкий запах нафталина: а чего вы хотите, если все ситуации повторялись не по разу? Вот полемика о том, можно ли брать деньги у государства на создание шедевров. А вот – допустимо ли сотрудничать с Путиным ради спасения больных детей (сам я об этом много писал лет десять назад, и тогда меня дружно травили, а теперь, когда случилось много интересного, могли бы извиниться, но ведь не будут!). А вот – имеет ли оппозиция право сотрудничать в высших органах власти, потому что лучше ведь там будем мы, чем все эти… И главная полемика этой недели – о демонстрации мусульман на Большой Никитской по случаю буддистско-исламских конфликтов в Мьянме – тоже уже была. Во всяком случае, мусульман не впервые ставят в пример христианам: вот как надо действовать, если хотите, чтобы вас уважали! И оппозицию корят: вот, вышли люди на несанкционированный митинг – и хоть бы одного повязали! И не разгонял никто! Все потому, что они сила.

Хорошо помню, как еще в нулевые годы Эдуард Лимонов и Гейдар Джемаль говорили о возможности блока между оппозицией и радикальным исламом. Это вообще была популярная идея: их тоже притесняют, они тоже недовольны, они настоящие бойцы! Я тогда напоминал поговорку, любимую Солженицыным: «Волка на собак в помощь не зови». Да, ислам сегодня выглядит крайне опасной силой и доказал это дважды за одну неделю: сначала – многотысячным сборищем по случаю Курбан-байрама у московской мечети, потом – несанкционированным и весьма агрессивным митингом в центре. Мне не совсем понятен – точней, очень хорошо понятен – российский культ силы: все эти попреки в адрес оппозиции были бы смешны, если бы не выглядели так подло. Господа, вы действительно хотите такую оппозицию? Вам желательна в качестве оппозиции сила, которая будет примитивнее, агрессивнее, жесточе власти? Вы готовы сменить Путина только на религиозного фанатика, чтобы гробить страну по нарастающей? Вам мало Путина и хочется Кадырова?

Выстроить такую оппозицию режиму, которая была бы хуже режима, – не штука. Если бы российские радикал-патриоты из числа военно-православных не были такими самовлюбленными идиотами, умеющими договариваться еще хуже, чем интеллигенция, – обыватель легко перекинулся бы на их сторону. Но чем такая организация была бы лучше нерушимого блока силовиков и воров? Только тем, что не воровала бы, а убивала сразу?

Что ж, если вы этого хотите, вы это получите. А если нет – таких митингов в Москве больше быть не должно, при всем моем сочувствии к мусульманам-рохинджа.

читайте также:«Лучший символ современной российской ситуации – это именно перенос Дня знаний из-за религиозного праздника...»
Дмитрий Быков: Пропустите детей!
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о переносе Дня знаний в ряде школ из-за Курбан-байрама »

читайте также:Оксимирон (слева) не смог устоять против Славы КПСС (справа)
Пареная рэпа. Дмитрий Быков о баттле Oxxxymiron vs. Гнойный
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о причинах популярности поединков между рэперами »

Также по теме
Чечня / Кадыров
Путин
Быков Дмитрий

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Дмитрий Быков: Волк на собак
00:02, 05 Сентября 2017
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о полемических самоповторах в стане российской оппозиции
»
Юрий Белоус: Сейчас не лучшее время для продажи ЦСКА
22:48, 04 Сентября 2017
Слухи о том, что лето без трансферов в ЦСКА — своеобразная «предпродажная подготовка», прокомментировал Юрий Белоус
»
Все, что нужно знать о перепланировке дома: когда можно и когда нельзя
21:03, 04 Сентября 2017
О чем нужно помнить, снося стены в своей квартире и расширяя жилое пространство, рассказывает Sobesednik.ru
»