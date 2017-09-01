Дмитрий Быков
Источник: «Собеседник» №33-2017
00:02, 01 Сентября 2017 Версия для печати

Дмитрий Быков: Был Макрон, а стал микрон

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: Global Look Press

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах – о резком падении рейтинга Эммануэля Макрона во Франции.

Молодой президент Франции, как сообщает пресса, потратил на услуги визажиста почти 30 тыс. евро, но это не помогло удержать рейтинг популярности, который обвалился аж до 40%.

Макрон – хоть мне и грустно это –
Сегодня сильно уязвлен:
Он рейтинг растерял за лето.
Он был Макрон, а стал микрон.
Сейчас на Западе полярность,
На Штаты страшно посмотреть,
А у Макрона популярность
За месяц рухнула на треть!

Оно, конечно, и реформы,
Чем вся страна раздражена,
И политические штормы,
И необычная жена,
Но все хотят Макрона высечь
За то, что тридцать тысяч аж –
Причем не личных тридцать тысяч! –
Потратил он на макияж.

Дмитрий Быков
Дмитрий Быков
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Такого не было бы сроду,
Когда бы выбрали Ле Пен:
Ле Пен не думает про моду,
А хочет только перемен.
Она не ангел, прямо скажем,
Но враг гостей и друг Москвы:
Под самым толстым макияжем
Не спрячешь нацика, увы.

А ЭТОТ хуже горькой редьки,
Но все равно исконно наш?!
Да он плевать хотел на рейтинг,
Ему не нужен макияж.
Ему не надо декораций,
Бессмыслен с музами союз,
Ему не нужно притворяться,
Да и бессмысленно, боюсь.
Пускай разнузданная лажа,
Пускай безвыходная жесть –
Но нам видать без макияжа:
Что заслужили, то и есть.

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