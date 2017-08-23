Дмитрий Быков: Экс-министр-поэт

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах – о суде над экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым.

На прошлой неделе начался процесс по скандальному коррупционному делу бывшего министра.

Сегодня вся Россия увлекаема –

Сильней, чем рэп-дуэлью двух чудил –

Почти смертельной схваткой Улюкаева

С тем, кто его недавно посадил.

Откуда эта смелость Улюкаева?

Свидетелям – и тем не по себе:

Непостижима смелость языка его,

Восстал он на «Роснефть» и ФСБ!

Есть мнение, что дерзость Улюкаева

Диктуется хожденьем на Парнас:

Недаром поэтичная строка его

В журналах напечатана не раз.

Да, он поэт, что многими отмечено,

И балуется этим много лет,

Но просто так, при всех, напасть на Сечина

Сегодня побоится и поэт.

Дмитрий Быков Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

В стране, должно быть, что-нибудь оттаяло,

Магнат уже не так неустраним –

И все вокруг глядят на Улюкаева,

И все гадают: кто стоит за ним?

Но искренность ничем не обеспечена.

Мучительно гадает большинство:

Что нужно, чтобы выйти против Сечина?

Утратить статус – только и всего.

Лишился ты верховного доверия,

Сам Путин заявил об этом вслух...

Увы, когда сжимается материя,

На первые места выходит дух.

Сегодня страхом сковано Отечество.

Что делать, чтоб проснулась наша рать?

Я думаю, оно на раз излечится,

Когда нам станет нечего терять.

Когда примерит статус подсудимого,

Допустим, каждый пятый иль второй,

Когда уже всего необходимого

Лишит нас санкционный геморрой,

Когда реальный голод в нас прицелится

И превратит бюджеты в решето –

Тогда, быть может, кто-то и осмелится.

А может быть, по-прежнему никто.