Дмитрий Быков
Источник: «Собеседник» №32-2017
00:01, 23 Августа 2017 Версия для печати

Дмитрий Быков: Экс-министр-поэт

Алексей Улюкаев
Алексей Улюкаев
Фото: Global Look Press

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах – о суде над экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым.

На прошлой неделе начался процесс по скандальному коррупционному делу бывшего министра.

Сегодня вся Россия увлекаема –
Сильней, чем рэп-дуэлью двух чудил
Почти смертельной схваткой Улюкаева
С тем, кто его недавно посадил.
Откуда эта смелость Улюкаева?
Свидетелям – и тем не по себе:
Непостижима смелость языка его,
Восстал он на «Роснефть» и ФСБ!
Есть мнение, что дерзость Улюкаева
Диктуется хожденьем на Парнас:
Недаром поэтичная строка его
В журналах напечатана не раз.
Да, он поэт, что многими отмечено,
И балуется этим много лет,
Но просто так, при всех, напасть на Сечина
Сегодня побоится и поэт.

Дмитрий Быков
Дмитрий Быков
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

В стране, должно быть, что-нибудь оттаяло,
Магнат уже не так неустраним –
И все вокруг глядят на Улюкаева,
И все гадают: кто стоит за ним?
Но искренность ничем не обеспечена.
Мучительно гадает большинство:
Что нужно, чтобы выйти против Сечина?
Утратить статус – только и всего.
Лишился ты верховного доверия,
Сам Путин заявил об этом вслух...
Увы, когда сжимается материя,
На первые места выходит дух.
Сегодня страхом сковано Отечество.
Что делать, чтоб проснулась наша рать?
Я думаю, оно на раз излечится,
Когда нам станет нечего терять.
Когда примерит статус подсудимого,
Допустим, каждый пятый иль второй,
Когда уже всего необходимого
Лишит нас санкционный геморрой,
Когда реальный голод в нас прицелится
И превратит бюджеты в решето –
Тогда, быть может, кто-то и осмелится.
А может быть, по-прежнему никто.

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