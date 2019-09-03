Нормы калия в некоторых дынях нового урожая превышены в десятки раз

Центр гигиены и эпидемиологии проверил бахчевые, фрукты и зелень нового урожая, сообщают «РИА Новости».

При проверке сезонных товаров на соли тяжелых металлов и пестициды нарушений выявлено не было. Но исследования дынь сорта «Гуляби» показали повышенное содержание нитратов (147 миллиграммов на килограмм при норме — 90). Также примерно вполовину больше нормы оказалось нитратов в укропе.

В показателях качества оправдали себя только персики. В дынях вовсе было обнаружено количество калия, превышающее норму в 50 раз. Также в изученных плодах превышены показатели содержания железа в 15 раз, натрия — в 13 раз, кальция — в 11 раз.

В крымских арбузах концентрация магния и калия превышена в семь-восемь раз, железа — в три раза больше нормы, в полтора раза выше нормы содержание натрия. В огурцах калий превышает нормальные значения в 7,5 раз.

В Роспотребнадзоре связывают такие результаты со злоупотреблением удобрениями на производствах и с климатическими особенностями мест происхождения продуктов.

Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологий Алла Погожева предупредила, что продукты с высоким содержанием калия вредны для людей с болезнями почек, но полезны для кардиопациентов.

Закупка сезонных фруктов и овощей была проведена в рамках совместного проекта Роспотребнадзора и МИА «Россия сегодня» «Выбери с Роспотребнадзором». В нем специалисты отбирают на полках среднестатистических российских магазинов товары определенной категории и отправляют их на изучение в лаборатории. Задача проекта — способствовать формированию в стране требовательного, знающего и готового отстаивать свои права потребителя.