Диета для профилактики кардиоболезней оказалась опасной для сердца

Европейский журнал питания опубликовал исследование, в котором австралийские нутрициологи подвергли сомнению пользу палеодиеты, сообщает «Российская газета» со ссылкой на научную статью.

В исследовании принял участие 91 человек. 44 из них в течение года придерживались палеолитической диеты, которая исключает из рациона злаковые, бобовые, молочные продукты и сахар. 47 участников эксперимента питались, следуя своим предпочтениям и рекомендациям национальных организаций здравоохранения.

Предполагалось, что палеодиета помогает снизить вес и полезна для сердца, но выводы ученых оказались противоположными. В группе последователей умеренного рациона анализы крови показали повышенные пороговые значения уровня триметиламина-N-оксида. Это сигнализирует в том числе о возможных проблемах с сердечно-сосудистой системой. Также в кишечниках у сторонников диеты популяция полезных видов бактерий была гораздо ниже, чем у представителей контрольной группы, что в перспективе может стать причиной заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Также нутрициологи отметили, что исключение злаковых культур из человеческого рациона тоже может способствовать нарушению работы сердечно-сосудистой системы.

Ранее сообщалось, что большая часть смертей от сердечной недостаточности связаны с перенесенными ранее «тихими» инфарктами.