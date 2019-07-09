Продукты питания с высокой степенью переработки оказались еще опасней для здоровья

Риск для здоровья от употребления высокопереработанных продуктов питания еще больше, чем это было принято считать.

Ультра-переработанные продукты питания ультра-опасны для нашего здоровья, как показало новое исследование ученых из Канады. Речь идет о разного рода куриных наггетсах, шоколадных хлопьях, сырных соусах и тому подобных вкусностях, без которых не обходится множество современных людей. Крупное по масштабам исследование показало, что высокопереработанные продукты питания являются чуть ли не основными виновниками гипертонии, диабета, желудочно-кишечных проблем и даже депрессий.

В этой связи нам остается разобраться в том, какие же продукты питания относятся к высокопереработанным, ведь почти все, что мы покупаем в магазине, в той или иной степени подвергалось обработке. Однако речь идет не о таких видах обработки, как нагревание, брожение или консервация. Высокопереработанные продукты питания содержат промышленные ингредиенты и добавки.

Как правило, эти продукты в магазинах упакованы в очень красочные пакеты или коробки с яркими надписями. Производители любят украшать их мультяшными героями, чтобы привлечь детей.