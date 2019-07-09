Продукты питания с высокой степенью переработки оказались еще опасней для здоровья

В центре внимания
// фото: Dmitri Lovetsky / AP / TASS
"Что-то сверхновое пробовали". Инцидент на "Лошарике": подвиг за семью печатями
Врачи – не убийцы. Чей частный интерес стоит за делом Элины Сушкевич?
ОПГ в ФСБ. Как чекисты оказались налетчиками

Новости дня

09 июля, вторник

[18:12]Кудрин призвал наказывать депутатов за некачественную проработку законов
[18:01]Лукашенко считает, что ему нечего обсуждать с Путиным в Петербурге
[18:00]Инвалидов избавили от необходимости доказывать свой статус бумажными справками
[17:52]На Урале задержали депутата, пригласившую Путина в негазифицированный поселок
[17:29]Лавров укорил Зеленского за призыв к переговорам с Путиным через Facebook
[16:38]Путин выступил против возбуждения дела в отношении "подонка" с грузинского ТВ
[16:35]Слова протоиерея о "слабости ума" женщин возмутили Татьяну Москалькову
[16:19]ФСБ и ФНС проводят обыски в главном офисе сети "Красное и белое" в Челябинске
[16:03]Аренда созданной по заказу Путина "яхты патриарха" стоит полмиллиона в сутки
[15:56]Трассы на севере Санкт-Петербурга оказались затоплены после дождей
[15:30]В ГД увидели оскорбление женщин в законе о выходе на пенсию по старости
[15:22]Южный участок Сокольнической линии закроют на неделю
[15:21]Врачи будут работать по вечерам и субботам в ходе всероссийской диспансеризации
[15:21]Студенты педагогических вузов могут получить право работать в школах
[15:19]Компании предлагают штрафовать за непредоставление информации о вредных выбросах
[15:18]В Магадане решили штрафовать за кормление голубей
[15:17]ЕСПЧ впервые вынес решение по делу о бытовом насилии в России
[15:16]Общий доход самых богатых депутатов и госслужащих России составил 71 млрд рублей
[15:12]"Спартак" выбрал Джикию капитаном вместо покинувшего клуб Глушакова
[15:06]Президент Грузии призвала Россию "не поддаваться эскалации"
[14:34]Помощника полпреда президента обвиняют в передаче данных Польше
[14:30]Москвичам пообещали осеннюю температуру до конца июля и жару в августе
[14:02]Все думские фракции поддержали введение санкций в отношении Грузии
[13:39]Медиахолдинги попросили Роскомнадзор блокировать пиратские сайты в поисковиках
[13:15]Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание в статье о теракте
[12:48]Путин в интервью Стоуну назвал дело украинских моряков провокацией Порошенко
[12:41]Москва объявила конкурс на замену шумозащитных экранов у дорог за почти 1 млрд
[12:19]В Москве изучают причины смерти женщины в ходе плановой операции по гинекологии
[11:57]Сенатор Ирина Гехт уйдет на работу в правительство Челябинской области
[11:49]ДПС нашла у пассажира Mercedes в Москве пистолет Макарова и патроны
[10:48]Instagram объявил о создании механизма для защиты пользователей от травли
[10:25]С 2020 года вино в России подорожает из-за двойного увеличения акцизов
[10:22]Данные сотни тысяч пациентов клиники в Казахстане выложили в Сеть
[10:12]55% россиян считают, что "дело Голунова" не повлечет последствий для полиции
[08:33]После кражи Lexus за 4,6 млн у безработного завели дело
[08:29]Более 100 детей госпитализированы из-за наводнения в Иркутской области
[07:51]Володин призвал к защите цифрового суверенитета России
[07:29]Синоптики предупредили москвичей о грозе 9 июля

08 июля, понедельник

[18:00]СПЧ предрек гуманитарную катастрофу из-за импортозамещения медицинских товаров
[17:58]Любимую музыку родителей могут назвать 20% детей


// фото: Геннадий Хамельянин / Global Look Press
Роспотребнадзор напомнил пассажирам задержанных рейсов об их правах
Фото: Shutterstock
Как заработать на старых и ненужных вещах
Whole 30: девять правил самой модной диеты инстаграма
Фото: Global Look Press
Налоговый вычет распространят на все лекарства по назначению врача
Фото: Global Look Press
Как помочь организму пережить акклиматизацию
Гастротуризм с доставкой: пять гостинцев, которые стоит везти из Италии
Пять упражнений направления Body & Mind на каждый день
Не только музыка: три топ-активности "Нашествия"-2019
Фото: Global Look Press
Десять важных мелочей про банковские карты, вклады и кэшбек
// фото: Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press
Топ-5 косметических процедур против старения

Продукты питания с высокой степенью переработки оказались еще опасней для здоровья

Диеты
15:53, 09 июля 2019
Американские СМИ

Simon Belcher / Global Look Press
Simon Belcher / Global Look Press

Риск для здоровья от употребления высокопереработанных продуктов питания еще больше, чем это было принято считать.

Ультра-переработанные продукты питания ультра-опасны для нашего здоровья, как показало новое исследование ученых из Канады. Речь идет о разного рода куриных наггетсах, шоколадных хлопьях, сырных соусах и тому подобных вкусностях, без которых не обходится множество современных людей. Крупное по масштабам исследование показало, что высокопереработанные продукты питания являются чуть ли не основными виновниками гипертонии, диабета, желудочно-кишечных проблем и даже депрессий.

В этой связи нам остается разобраться в том, какие же продукты питания относятся к высокопереработанным, ведь почти все, что мы покупаем в магазине, в той или иной степени подвергалось обработке. Однако речь идет не о таких видах обработки, как нагревание, брожение или консервация. Высокопереработанные продукты питания содержат промышленные ингредиенты и добавки.

Как правило, эти продукты в магазинах упакованы в очень красочные пакеты или коробки с яркими надписями. Производители любят украшать их мультяшными героями, чтобы привлечь детей. 

Теги: Наука

Поделитесь статьей:
Simon Belcher / Global Look Press

Диеты

Продукты питания с высокой степенью переработки оказались еще опасней для здоровья

Читать далее >

Диеты

Whole 30: девять правил самой модной диеты инстаграма

Читать далее >

imagebroker / Alfred Schauhuber / Global Look Press

Диеты

Молоко лучше всего избавляет от жжения во рту после острой пищи

Читать далее >

Политика
История в картинке. Неподдающийся Дерипаска
Лавров укорил Зеленского за призыв к переговорам с Путиным через Facebook
Лукашенко считает, что ему нечего обсуждать с Путиным в Петербурге
Путин выступил против возбуждения дела в отношении "подонка" с грузинского ТВ
Общество
Коровайко больше не миллиардер?
Кудрин призвал наказывать депутатов за некачественную проработку законов
На Урале задержали депутата, пригласившую Путина в негазифицированный поселок
Инвалидов избавили от необходимости доказывать свой статус бумажными справками
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Любой житель России почувствует себя оскорбленным словами Габунии – не потому, что любит Путина, а потому, что любит родной язык и не терпит, когда на нем произносятся мерзости

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

Есть причина возвращения российской делегации в ПАСЕ, о которой не принято говорить вслух: разочарование в Украине, которая так и не провела большую часть обещанных реформ

Avatar

Ежов
Сергей

журналист

Решение, кому можно воровать и сколько, принимается в узком кругу. Можно тащить миллиардами и пользоваться дружбой с президентом. А можно быть директором детсада и попасться


Культура и ТВ
Владимир Познер о награде "ТЭФИ": Я буду уже не просить, а требовать не вручать "Орфея"
Открытие ХIV Международного кинофестиваля "В кругу семьи" в Ярославле
Федор Добронравов: Курить в кадре нельзя, а убивать можно
Планы на выходные: французские каникулы, новый Человек-паук и документальная фотография
Шоу-бизнес
"Сплин" на концерте "Звезда по имени Солнце" в Кремле
Татьяна Касаткова будет добиваться повторной экспетизы ДНК ее отца
«НАШЕСТВИЕ», которое ждут!
Сын Армена Джигарханяна: Отцу удалось повернуть время вспять!

Здоровье
Массаж помогает увеличить успех женщин при ЭКО в 5 раз
Врачи будут работать по вечерам и субботам в ходе всероссийской диспансеризации
Гены могут играть главную роль при болезнях десен и кариесе
Нутриенты из продуктов питания оказались полезнее витаминных добавок
Туризм
Роспотребнадзор напомнил пассажирам задержанных рейсов об их правах
14 россиян депортируют из Мексики из-за возможной подделки паспортов
Премьер Туниса запретил женщинам носить никабы в госучреждениях после терактов
Из трех городов Японии эвакуировали более 70 тысяч человек из-за ливней
Авто
На родных деталях далеко не уедешь?
Правительство хочет освободить мусоровозы от "Платона"
Генпрокуратура назвала главные причины лишения водительских прав
Услуги водителей при совместных поездках запретят оплачивать наличными
Недвижимость
"Комплексная застройка" может стать поводом для изъятия жилья
Закон о продлении "дачной амнистии" могут принять в июле
Москвичам рекомендуют поискать объявления о продаже своих квартир
Депутат Галина Хованская: о тарифах, аварийном жилье и "микродолях"
Читайте также
Свежий номер

Где Собянин, там и Ракова // фото: Global Look Press
"Дворец Путина" в Геленджике оказался с браком
Фото: Global Look Press
"Меня называют приспешником сатаны". Исповедь коллектора
Игорь Сечин // фото: Global Look Press
"Роснефть" наша? Почему госкомпания много платит топ-менеджерам и мало в госбюджет
Тони Роббинс положил начало буму психотренингов в России // фото: tonyrobbins.com
Пипл схавал и платит. Как ведущие модных психологических тренингов дурят народ
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
"Ему не впервой, выйдет". Как живет "Рузское молоко" без своего арестованного хозяина
Сергей Лукьяненко // фото: Александр Алешкин
Сергей Лукьяненко:
Учитесь жить бессмысленно
Татьяна Устинова // фото: «ТВ Центр»
Татьяна Устинова:
Я не пишу детективы, а рассказываю истории с тайной
Федор Добронравов на фестивале в Ярославле // фото: Геннадий Авраменко / предоставлено пресс-службой фестиваля
Федор Добронравов:
Курить в кадре нельзя, а убивать можно
Роман Виктюк // фото: Global Look Press
Роман Виктюк:
У нас сейчас царство "мелких бесов"
Все свои картины художник дарит галерее, которой сам и руководит // фото: Global Look Press
Александр Шилов:
Я простился с любимым делом


Николай Махляев в эфире шоу "Прямой эфир"
Татьяна Касаткова будет добиваться повторной экспетизы ДНК ее отца
Ольга Бузова // фото: Денис Сорокин; в статье: Виктория Колодонова
Ольга Бузова переехала поближе к бывшему мужу
«Оскорбленный» Валентин Коновалов // фото: Global Look Press
Президента материть нельзя, а губернаторов – можно?
Зачем комики из "Однажды в России" лизнули Кремль?
Владимир Познер; статуэтка "Орфей" Эрнста Неизвестного // оба фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Владимир Познер о награде "ТЭФИ": Я буду уже не просить, а требовать не вручать "Орфея"

Фото: Shutterstock
Рейтинги Путина оказались крепче веры россиян в потустороннее
Фото: park-meshera.ru
Под Владимиром перестроят "Стоунхендж по-русски"
Фото в статье: Global Look Press
Как делать счастье: рецепт от Вячеслава Полунина
// Фото в статье: Андрей Струнин
Театр, в котором есть вкус – и запах свежего хлеба
В гостевом доме всегда есть место детям и внукам // фото в статье: личный архив
"Мама из Бургундии": жительница Плёса воспитала 16 детей и основала экодеревню