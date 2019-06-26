Молоко лучше всего избавляет от жжения во рту после острой пищи

Употребление молока после острой пищи позволит унять ощущение жжения во рту быстрее всего, как показало исследование.

72 человека приняли участие в эксперименте, который должен был ответить на вопрос об идеальном напитке, приглушающем чувство жжения во рту. Обычно это чувство возникает после употребления острой пищи, содержащей компоненты перца чили. Все участники вначале выпили коктейль Bloody Mary, в который был добавлен капсаицин, а потом пробовали приглушить жжение с помощью различных напитков.

Всего были испробованы семь напитков, среди которых обычная вода, газированная вода, сладкий напиток с вишней, безалкогольное пиво, алкогольное пиво, а также два вида молока — обезжиренное и цельное. Выяснилось, что оба они обладает наиболее выраженным эффектом, быстро избавляя человека от неприятного жжения во рту.

Ученые объясняют это тем, что молочный белок казеин противостоит воздействию капсаицина. Неплохой эффект оказывали и сладкие напитки, а вот обычная вода ничем не помогла. Наконец, алкоголь лишь усиливал чувство жжения, так что его для этих целей употреблять не следует, как и газированные напитки.