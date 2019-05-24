Привычка ежедневно взвешиваться помогает избавиться от лишнего веса и сохранить достигнутые результаты.

Существует распространенная и поддерживаемая многими экспертами точка зрения о том, что находящимся на диете и придерживающимся режима физических нагрузок людям не следует взвешиваться ежедневно. Эксперты полагают, что из-за постоянных флуктуаций веса при ежедневных взвешиваниях человек не увидит особых достижений в борьбе с лишними килограммами, но зато может лишиться мотивации и бросить борьбу за стройную талию.

Однако исследование ученых из США опровергло это точку зрения. Оказалось, что ежедневные взвешивания вовсе не делают людей более нервными. Напротив, они являются отличной мотивацией для того, чтобы ещё более усердно заниматься спортом и еще более внимательно относиться к выбору продуктов питания.

Наблюдение за 111 взрослыми людьми в возрасте от 18 до 65 лет показало, что те из них, кто взвешивался каждый день, с большей вероятностью худели или сохраняли свой вес. Менее частые взвешивания приводили к набору лишнего веса. Авторы исследования полагают, что если человек каждый день встаёт на весы, то его мотивация на самом деле только укрепляется, а это способствует большим усилиям в борьбе с лишним весом.