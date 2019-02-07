Образы красивых женщин толкают мужчин поглощать красное мясо

Сексуальные образы женщин заставляют мужчин употреблять опасное для здоровья красное мясо.

Хорошо известно, что красное мясо вносит свой вклад в целую эпидемию сердечно-сосудистых заболеваний на нашей планете, а его активное употребление также связано с некоторыми видами рака. Именно поэтому ученые настоятельно призывают ограничить употребление красного мяса, и особенно переработанных его сортов вроде колбасы, салями, сосисок и бекона.

И вот теперь исследователи из Австралии пришли к неожиданному выводу об одной из основных причин, толкающих мужчин к поглощению этого вредного продукта. В ходе наблюдений за пищевыми предпочтениями 1 600 мужчин и женщин учёные выяснили, что реклама, в которой используются сексуальные образы женщин, например видео и фото представительниц в купальниках, стимулирует мужчин к употреблению красного мяса.

Психологи проанализировали это и пришли к выводу о том, что мужчины налегают на красное мясо, так как на уровне подсознания считают, что тем самым повышают свою привлекательность как сексуальных партнеров. Традиционно принято считать, что настоящий мужчина должен быть плотоядным, мясо — это мужская пища, а красное мясо — самая мужская пища.

Таким образом, для мужчин поглощение красного мяса является подтверждением их статуса, имеющего эволюционное происхождение: тем самым они как бы подражают своим далеким пещерным предкам, которые питались мясом для того, чтобы быть быстрыми, здоровыми и достаточно сильными для обретения подруг и для их защиты. Кроме того, в (чуть менее) древние времена красное мясо ещё и сигнализировало о достатке.