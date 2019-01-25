Юлия Савичева поделилась своим открытием в диетологии

Певица Юлия Савичева разместила на своей странице в Instagram развернутый пост о правильном питании.

«На днях посмотрела видео о том, как сильно увеличилось потребление сахара современным человеком, а в связи с этим заболевания у детей и взрослых. Впечатление неизгладимое», — написала звезда эстрады. — Когда моему мужу было 20 лет, он выпивал по 2 литра сладкой газировки в день. Он буквально стал зависим от нее. Конечно же, проблемы со здоровьем не заставили себя долго ждать. Из-за огромного количества сахара, прежде всего, сильно увеличился вес».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) 23 Янв 2019 в 12:25 PST

По словам Юлии, ее супруг Александр Аршинов эту проблему смог решить, записавшись в тренажерный зал. Благодаря тренеру он стал соблюдать спортивную диету, которая не включала в себя ничего сладкого. Для приема пищи были возможны только фрукты и то не все. Никакой газировки, только вода, а чай и кофе без сахара.

«Результаты были поразительные! Самочувствие значительно улучшилось, а здоровье пришло в норму. Даже не узнала собственного мужа, когда он встречал меня с гастролей, — сообщила Савичева.

Увидев такой результат, Юлия и сама решила отказаться от сладостей, хотя ей как любительнице тортов и пирожных это было совсем не просто: «Совсем другое самочувствие, когда вместо куска торта ты съедаешь грушу, яблоко или сухофрукты. Более того, даже на лице видны изменения».

Из просмотренного видео певица почерпнула информацию о том, что сахар содержится практически во всех продуктах. Это так называемые скрытые сахара, которые содержатся везде: «Из-за избыточного потребления сахара дети 5-6 лет уже имеют огромные проблемы с зубами, с желудком и с лишним весом. Больных сахарным диабетом становится все больше. А самое главное появляется настоящая зависимость. Поэтому берегите свое здоровье и здоровье ваших детей», — написала Юлия.