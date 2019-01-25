Анфиса Чехова предостерегла поклонников от бездумного уменьшения веса

Анфиса Чехова часто делится со своими подписчиками историями из жизни, в том числе различными способами похудения. Вот и теперь опубликовала свежий пост на тему волшебного преображения себя из толстушки в худышку.

Дело было давно, но оставило в душе звезды неизгладимый след. «Вы хотели увидеть меня 20-летнюю? Напросились! Мне здесь, конечно, чуть больше, лет 21-22. Здесь я похудевшая от тайских таблеток на 25 кг за 2 месяца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 24 Янв 2019 в 5:30 PST

Весила 52 кг, на 10 кг меньше, чем сейчас. От груди остались одни слёзы. Предпочитала не раздеваться при свете. Лицо стало, на мой взгляд, некрасивым. Нос удлинился, а под глазами были жуткие синяки, такие, что несколько раз меня останавливали милиционеры у метро и проверяли вены. В 90-х это было актуально. Характер изменился в худшую сторону. Вечно голодная, злая, капризная. Молодой человек, с которым я тогда встречалась, шутил: "Лучше будь снова толстой, но доброй".

Про здоровье вообще молчу. Своим глупым молодым мозгом я не понимала, какой урон я наношу сосудам и обмену веществ, этими тайскими таблетками, я думала только о том, как бы похудеть! В то время я пела в группе "Безумные светлячки", каждый день ходила в тренажерку и качалась, так что даже пресс был вполне спортивный. Но счастья в моей жизни не было! Потому как не в худом теле счастье, а в мудрой голове. Кстати, в таком весе я продержалась 1 год. Дальше сорвалась и страдала булимией. Набрала 30 кг. С тех пор отказываюсь пить и рекламировать какие-либо средства для похудения! Не повторяйте моих ошибок!» — написала Анфиса.