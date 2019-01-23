Певица Слава худеет под душем в карельской клинике

Певица Слава в ужасе: за время новогодних застолий она сильно отъелась. Сейчас певица весит аж 73 килограмма.

– Если честно, я очень переживаю из-за этого: в жизни столько не весила! – говорит звезда.

Артистка решила: нужно срочно принимать меры. Худеть звезда отправилась в специализированную клинику в Карелию. Там артистка планирует избавиться хотя бы от шести килограммов.

В клинике Славе выделили отдельный номер. Ей ежедневно делают специальные обертывания, массажи. Также в Карелии певица принимает гидромассажные ванны, душ Шарко и регулярно ходит в сауну. Результат налицо: за первые дни звезда потеряла три килограмма.