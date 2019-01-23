Трехдневный детокс: как привести себя в форму на очищающей диете

Новогодние праздники – настоящий стресс для организма. Алкоголь, тяжелая пища, несбалансированное питание – все это приводит не только к набору лишнего веса, но и к неблагоприятным последствиям. Именно поэтому после периода застолий важно очистить организм и привести его в норму перед началом трудовых будней.

Очищающая (или как ее модно называть – детокс) диета направлена не только на похудение, но и на улучшение общего самочувствия. Она помогает избавиться от шлаков и токсинов, улучшает состояние кожи, ускоряет метаболизм, придает бодрость и свежий внешний вид.

Не стоит приступать к диете сразу после праздничных застолий. Входите в нее постепенно, сначала исключив из рациона алкоголь, тяжелую и жирную пищу, сократив размеры порций и увеличив количество потребляемой чистой воды. Питайтесь так несколько дней и только потом переходите на диетическое питание.

Существует три основные программы: трехдневная, семидневная и десятидневная. Если вы пробуете такую диету впервые – стоит начать с трехдневной, а в следующий раз (не раньше чем через месяц) увеличить продолжительность до семи дней.

Основой рациона при очищающей диете становится жидкая пища – фруктовые и овощные соки, смузи, супы и супы-пюре. Разрешается добавлять лимонный сок, имбирь, небольшое количество перца и соли. Раз в день можно есть отварную курицу/индейку или нежирную рыбу (печеную или приготовленную на пару).

Приблизительное меню на 3 дня:

За полчаса до завтрака: стакан теплой воды с соком половины лимона и 1/2 ч. л. тертого имбиря.

Завтрак: свежевыжатый сок (яблоко, морковь, сельдерей, огурцы...) или смузи из измельченных в блендере овощей и фруктов.

Обед: овощной суп или суп-пюре (вареные овощи без мяса, масла, молочных продуктов и с минимальным количеством соли).

Полдник: салат, заправленный лимонным соком, из зелени, овощей и отварной куриной грудки. Можно добавить немного орехов.

Ужин: свежевыжатый сок или смузи.