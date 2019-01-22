Московский блогер показал, как приготовить обед на двоих за 9 рублей

Блогер, называющий себя Сан Саныч Богомолов, в режиме реального времени демонстрирует покупку продуктов в крупном супермаркете и приготовление бюджетного обеда на две персоны.

Мужчина давно занимается подобными практиками, и его видеоролики пользуются огромным успехом у интернет-аудитории. Особенно интерес усиливается в периоды очередного повышения цен.

В одном из видео в список покупок входят горстка сухого гороха, горстка макаронных изделий, одна луковица, одна картофелина и одна морковь. Стоимость всех покупок составляет около девяти рублей — это видно, когда мужчина расплачивается у кассы-автомата. Кроме того, он уверен, что если каждый пакетик пробивать отдельным чеком, то получится еще меньше.

Дальше в ролике происходит непосредственно приготовление самого обеда, который состоит из горохового супа-пюре на первое и макарон в луково-морковной зажарке — на второе. По сценарию соль и один лавровый лист автор «стрельнул» у соседа. Компот к обеду предусмотрен не был: «Ничего, водички попьем», — говорит Сан Саныч.



Подобных роликов у Богомолова несколько. В ассортименте, например, есть «Обед и ужин за 30 рублей». Упитанность парня говорит о том, что все это он делает ради чистоты эксперимента. Но интернет-публику зацепило:

«Вот я, оказывается, зажрался. Думал, в Ашане на 10 рублей можно только тележку взять»

«Все кулинарные шоу, что идут по телеку — фигня, вот истинный бог кулинарии»

«А если автору ножку куриную дать?! Он же полк накормит!»

«Если бы я так тратился на еду, я, наверное, уже бы ну ауди а8 катался»

«Тому, кто взял ипотеку, точно пригодится»

«Теперь главное, чтобы депутаты не увидели, а то сделают минимальную потребительную корзину на 10 рублей в день»

«Плакала все видео, до чего нас довели»

«Автор, ты еще крапиву научи собирать и лебеду. Кстати, видел, как кору сосновую варят для супа»

«Вы большой молодец, Ваша задумка на 900 руб. за месяц очень реальна. Как студент-медик вам говорю»