Тина Канделаки рассказала о королевской диете своей подруги Симоньян

Популярная телеведущая Тина Канделаки часто пропагандирует здоровый образ жизни в соцсети Instagram. В очередной публикации Канделаки рассказала подписчикам о недавней встрече с подругой, известной журналисткой Маргаритой Симоньян, которая мастерски управляет своим весом, позволяя себе буквально все.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 18 Янв 2019 в 1:36 PST



«Завтрак Марго, — написала Тина в своем микроблоге. — В 8 утра несколько бутеров со сливочным маслом и шпротами, печень трески, фрукты и жаренный в масле лаваш с сыром. В 15 суп из куриных потрошков без лапши, в 19 — пачку чипсов из индейки. Утром минус девятьсот. Как мне теперь жить?»

По словам телеведущей, они с Марго часто обсуждают диеты. Вот и вчера обсуждали. Сама она постоянно борется с лишним весом, а подруга нашла выход.

«С утра у Марго королевский завтрак, — пишет Тина. — Ест такие блюда, которые мне только снятся в эротических снах о еде: пиццу, пельмени, осетинские пироги — любой разврат. Понятно, что после такого кайфа есть часов до 17 не хочется, а с 17 если есть, то только белок. То есть не как я люблю, разбавляя овощами, а чистый белок, без огурчиков, помидорчиков и прочей овощной радости. У кого какие интересные собственные наблюдения есть?»

Подписчики, конечно ответили: «У меня на завтрак было два отварных яйца, чашка чая и горсть изюма», «Меня лично любовь спасает когда жрать хочу! Попробуйте!», «Я тоже так худела после родов. За 5 месяцев минус 15 кг. Главное, дефицит ккал и сбалансированное питание! Могла съесть пиццу, чипсы, бургер или ещё что-то, но не чаще 1 раза в неделю или 2, в этом нет ничего страшного! Нельзя себя насиловать и есть только капусту и огурцы. Ну и конечно тренировки (ходьба и бег). Главное в удовольствие делать всё», «А чипсы из индейки не каждый может себе позволить».