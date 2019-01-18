Две минуты вдыхания запаха "вредной" пищи способны вызвать насыщение

Вдыхание запаха высококалорийной пищи в течение двух минут поможет обуздать аппетит, установили ученые.

Существует немало людей, испытывающих слабость перед вредными продуктами питания, входящими в категорию фастфуда. Эти люди утверждают, что их сводит с ума один запах любимой пищи, но теперь выясняется, что этот аромат можно использовать для защиты от переедания и в целях здорового питания. Ученые из Университета Южной Флориды пришли к выводу о том, что всё зависит от продолжительности вдыхания запахов жирных и содержащих массу калорий продуктов.

Оказывается, если человек вдыхает эти запахи на протяжении не более 30 секунд, то его желание полакомиться данными продуктами питания достигает максимума. Если же он окружает себя запахами фастфуда, которые вдыхает в течение двух минут и более, то этого вполне достаточно для того, чтобы «насытиться» одним ароматом, и тяга к употреблению этой пищи снижается, что намного сокращает риск переедания. Всё дело в том, что наш мозг не делает особых различий в сенсорном восприятии пищи и порой ему вполне достаточно одного запаха для насыщения, так что съедать человеку при этом ничего не нужно.

Авторы исследования даже подчеркивают, что определённые сенсорные стимулы вроде запахов могут быть более эффективными в плане влияния на пристрастие к полезному питанию у детей и взрослых, чем самые строгие запреты. К такому выводу пришли эксперты после экспериментов с участием нескольких десятков добровольцев, которым давали понюхать запахи пиццы, печенья, клубники и яблок, сочетая тем самым полезные и вредные продукты.