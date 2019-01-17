Дарья Донцова предложила легкий способ похудеть после праздников

Автор ироничных детективов Дарья Донцова поделилась с подписчиками Instagram рецептом бюджетной диеты.

В минувшем 2018 году Дарья Донцова опять заняла лидирующую позицию в списке самых популярных в России писателей. Мастер детективного жанра также активный пользователь Instagram. В этой социальной сети она часто рассказывает поклонникам о тех или иных сторонах своей насыщенной жизни.

Дарья с восторгом сообщила о завершении новогодних застолий в ее доме и о том, что наконец-то можно спокойно перейти на овсяную кашу. «Конец обжорству! — заявила писательница. — Буду разбирать елку. После всех Новых годов, на мне застегивается только плащ Супермопса. Еще на мне чудесно сидит папин шарф!»

Донцова дала дельный совет тем, «кто после праздников пошел на службу замотавшись в скатерть». «Что съесть, дабы похудеть? — задала она вопрос и сама на него ответила. — Ешьте все, любые продукты, но! Но покупайте эти самые продукты на сумму в 200 рублей за день! Отлично помогает!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Донцова (@dontsova_official) 15 Янв 2019 в 10:31 PST

Поклонники немедленно отреагировали на публикацию своей любимицы. «После всех праздников я бы даже урезала дневной бюджет до 100 рублей в день», «Некоторым необходимо 200₽ на месяц!», «200 многовато будет в день. Запросто курица с картошкой запеченные выходят», «Ой, может ёлку после Крещения разбирать? Пусть постоит еще», «Вот и я встала на весы. Сажусь, Даша, на вашу диету», — написали они.