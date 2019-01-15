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Употребление чая беременными может опасно для здоровья их детей

Диеты
Британские СМИ

imagebroker/Michaela Begsteiger / Global Look Press
imagebroker/Michaela Begsteiger / Global Look Press

Исследование показало, что употребление чая может быть вредным для еще не родившихся детей.

Если беременные активно употребляют чай, то это может представлять некоторую опасность для здоровья их будущих малышей, как показало исследование ученых из Университетского колледжа Дублина. Всё дело в том, что чай содержит существенное количество кофеина, а это следует принимать во внимание, поскольку рекомендуемый врачами объем данного ингредиента в рационе беременных строго ограничен.

Авторы исследования установили четкую связь между количество потребляемого вместе с чаем и кофе будущими мамами кофеина и негативными последствиями для их детей. В целом было проанализировано здоровье более 1 000 женщин и их детей. Оказалось, что для 48% беременных основным источником кофеина был чай, а для 39% — кофе. В группе женщин, которые получали максимальное количество кофеина, отмечалось и самое большое число детей, появившихся на свет с аномально малой массой тела или преждевременно. Вероятность рождения недоношенных или мало весящих детей у таких женщин вырастала в два раза. При этом источник получения беременными кофеина особого значения не имел.

Кроме того, большое количество кофеина в рационе беременных приводило и к другим негативным последствиям для их детей, включая сниженный уровень IQ. Отметим, что исследование было чисто наблюдательным, оно не доказало наличия причины и следствия. То есть утверждать, что кофеин именно вызывает все эти негативные последствия, пока нельзя.

Теги: Наука

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