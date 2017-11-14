Секретная диета Маргарет Тэтчер: как сбросить 20 кг за месяц

Sobesednik.ru рекомендует систему питания, разработанную американскими диетологами специально для «железной Магги».

Ее продолжительность 4 недели. За это время можно сбросить до 20 килограммов лишнего веса. Суть диеты – в особой комбинации цитрусовых и яиц, что позволяет сжигать жир в рекордно короткие сроки.

Правила диеты:

- Постарайтесь отказаться от соли на эти 4 недели.

- Не наедайтесь до отвала, в желудке должно оставаться свободное место, ощущение легкости.

- Пейте как можно больше воды за час до еды и через час после еды.

- Добавьте в рацион фрукты.

- Яйца можно частично заменить творогом, если вам не нравится их вкус.

- Не меняйте местами обед и ужин!

Запрещено:

Алкоголь, натуральный сахар (заменители сахара употреблять можно), молоко, свинина, бананы, картофель, кукуруза, сливочное масло, макароны, крупы, выпечка, жирный сыр.

Разрешено:

Апельсины, грейпфруты, мандарины, лимоны, яйца, нежирная говядина, куриная грудка, помидоры, зелень, сухие тосты из цельнозерновой муки, яблоки, груши, морковь, капуста, обезжиренный сыр, болгарский перец, чеснок, огурцы.

Примерное меню:

Первые две недели питайтесь по такому плану.

С завтраком все просто – он повторяется каждый день: 2 отварных яйца, грейпфрут, несладкий чай.

Обед. Вы можете съесть запеченный кусок мяса с салатом, приправленным лимонным соком, или салат из сыра, помидоров и зелени с сухариком, или фруктовый салат с обезжиренным йогуртом.

Ужин. Можно съесть 300 граммов нежирного мяса без овощей или 2 отварных яйца с грейпфрутом или апельсином.

В течение следующих двух недель меню можно ужесточить.

Например, в один из дней устройте себе разгрузку – питайтесь только фруктами с добавлением несладкого йогурта.

На следующий день ешьте лишь запеченные овощи с чесноком и зеленью.

Один из дней сделайте полностью белковым – съешьте в 4 приема 400 граммов мяса, 100 граммов творога и 2 вареных яйца.

Выход из диеты:

В последние 4–5 дней «диеты Магги» съедайте ежедневно:

- 2 апельсина, 3 помидора, 1 огурец, 300 граммов курицы или говядины, 1 цельнозерновой поджаренный тост.

Мясо можно заменить творогом или сыром.