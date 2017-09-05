Диеты
Источник: «Между нами, женщинами» №17-2017
07:09, 05 Сентября 2017 Версия для печати

Арбузно-дынная диета: минус 5 килограмм за неделю

Обе ягоды способствуют омоложению, увлажняют кожу и придают энергию
Обе ягоды способствуют омоложению, увлажняют кожу и придают энергию
Фото: Global Look Press

Попробуйте очистить организм от шлаков и сбросить лишний вес с помощью арбузов и дынь, рекомендует Sobesednik.ru.

Сбросьте 5 кило за неделю! Осень – прекрасное время полакомиться фруктами и ягодами и получить от этого пользу.

Пейте сок и зеленый чай

Первый вариант арбузно-дынной системы питания: употребление свежевыжатого сока этих ягод на протяжении двух дней. Этого будет вполне достаточно чтобы похудеть. В первый день используйте только арбуз, а на следующий – дыню. Можно также есть пюре с добавлением небольшого количества меда. Разделите курс приема сока на 6–7 частей, в перерывах пейте теплый зеленый чай, так ваш организм не будет испытывать голод и вы не почувствуете упадка сил. Плюс: и арбуз, и дыня – прекрасное натуральное мочегонное, поэтому заодно вы избавитесь и от отеков тоже. А еще обе ягоды способствуют омоложению, увлажняют кожу и придают энергию.

Заедайте ягоды черным хлебом

Второй вариант диеты. Если вы не особенно любите пить соки, нарежьте арбуз и дыню кубиками и ешьте на протяжении целого дня в сочетании с подсушенным черным хлебом. Такая система питания позволит вам оставаться сытой и сохранять хорошее настроение. Попробуйте провести на такой диете два, три или четыре дня, если организм реагирует хорошо. За четыре дня вы сможете без труда избавиться от 5–7 лишних килограммов, ваша кожа очистится и самочувствие заметно улучшится.

Чем полезен арбуз?

Благодаря содержанию в нем аминокислоты цитруллина арбуз повышает настроение, что очень полезно в осенний период. Употребление в пищу 1 килограмма арбуза – прекрасная профилактика проблем с сосудами, сердцем, почками и суставами. Он также быстро выводит из организма остатки медикаментов, ядов, чистит печень. А еще арбуз вымывает песок из почек и мочевыводящих путей.

Чем полезна дыня?

В свою очередь дыня успокаивает нервы, оказывает слабительное действие и так же, как арбуз, поднимает настроение благодаря стимуляции выработки гормона счастья серотонина. Благодаря повышенному содержанию кремния дыня улучшает состояние волос, ногтей, зубов. Она очищает кишечник и укрепляет иммунитет.

Важно

Если у вас диабет, проблемы с почками или гастрит, не применяйте эту диету без консультации с лечащим врачом!

Полезный совет

Не выбрасывайте белую мякоть, которая содержится под арбузной коркой. Свежевыжатый сок из нее в сочетании с соком яблока – мощнейшее мочегонное, он поможет избавиться от застоя жидкости в организме.

читайте также:Основной принцип «ледяной» диеты – поддерживать постоянный холод внутри организма и снаружи
Худеем c холодком: 7 основных принципов "ледяной" диеты
Говорят, шесть недель на «ледяной» диете помогут улучшить обмен веществ и ускорить метаболизм. Попробуем? »

читайте также:Огурцы на 95% состоят из воды, содержат много клетчатки, отличаются невысокой энергетической ценностью
Огуречная диета: как похудеть на 10 кг за неделю
Sobesednik.ru решил рассказать о самой доступной и несложной диете – огуречной »

Также по теме
Диеты

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Дмитрий Быков: Волк на собак
00:02, 05 Сентября 2017
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о полемических самоповторах в стане российской оппозиции
»
Юрий Белоус: Сейчас не лучшее время для продажи ЦСКА
22:48, 04 Сентября 2017
Слухи о том, что лето без трансферов в ЦСКА — своеобразная «предпродажная подготовка», прокомментировал Юрий Белоус
»
Все, что нужно знать о перепланировке дома: когда можно и когда нельзя
21:03, 04 Сентября 2017
О чем нужно помнить, снося стены в своей квартире и расширяя жилое пространство, рассказывает Sobesednik.ru
»