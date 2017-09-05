Арбузно-дынная диета: минус 5 килограмм за неделю

Попробуйте очистить организм от шлаков и сбросить лишний вес с помощью арбузов и дынь, рекомендует Sobesednik.ru.

Сбросьте 5 кило за неделю! Осень – прекрасное время полакомиться фруктами и ягодами и получить от этого пользу.

Пейте сок и зеленый чай

Первый вариант арбузно-дынной системы питания: употребление свежевыжатого сока этих ягод на протяжении двух дней. Этого будет вполне достаточно чтобы похудеть. В первый день используйте только арбуз, а на следующий – дыню. Можно также есть пюре с добавлением небольшого количества меда. Разделите курс приема сока на 6–7 частей, в перерывах пейте теплый зеленый чай, так ваш организм не будет испытывать голод и вы не почувствуете упадка сил. Плюс: и арбуз, и дыня – прекрасное натуральное мочегонное, поэтому заодно вы избавитесь и от отеков тоже. А еще обе ягоды способствуют омоложению, увлажняют кожу и придают энергию.

Заедайте ягоды черным хлебом

Второй вариант диеты. Если вы не особенно любите пить соки, нарежьте арбуз и дыню кубиками и ешьте на протяжении целого дня в сочетании с подсушенным черным хлебом. Такая система питания позволит вам оставаться сытой и сохранять хорошее настроение. Попробуйте провести на такой диете два, три или четыре дня, если организм реагирует хорошо. За четыре дня вы сможете без труда избавиться от 5–7 лишних килограммов, ваша кожа очистится и самочувствие заметно улучшится.

Чем полезен арбуз?

Благодаря содержанию в нем аминокислоты цитруллина арбуз повышает настроение, что очень полезно в осенний период. Употребление в пищу 1 килограмма арбуза – прекрасная профилактика проблем с сосудами, сердцем, почками и суставами. Он также быстро выводит из организма остатки медикаментов, ядов, чистит печень. А еще арбуз вымывает песок из почек и мочевыводящих путей.

Чем полезна дыня?

В свою очередь дыня успокаивает нервы, оказывает слабительное действие и так же, как арбуз, поднимает настроение благодаря стимуляции выработки гормона счастья серотонина. Благодаря повышенному содержанию кремния дыня улучшает состояние волос, ногтей, зубов. Она очищает кишечник и укрепляет иммунитет.

Важно

Если у вас диабет, проблемы с почками или гастрит, не применяйте эту диету без консультации с лечащим врачом!

Полезный совет

Не выбрасывайте белую мякоть, которая содержится под арбузной коркой. Свежевыжатый сок из нее в сочетании с соком яблока – мощнейшее мочегонное, он поможет избавиться от застоя жидкости в организме.