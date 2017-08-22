Худеем c холодком: 7 основных принципов "ледяной" диеты

Говорят, шесть недель на «ледяной» диете помогут улучшить обмен веществ и ускорить метаболизм. Попробуем?

Эту «ледяную» диету придумала англичанка Пэта Би – эксперт по красоте и здоровью. Начинать ее лучше осенью, когда температура за окном падает. Используя такую систему похудения, можно сбросить от 7 до 20 килограммов за полтора месяца.

Основной принцип «ледяной» диеты – поддерживать постоянный холод внутри организма и снаружи. Заморозить себя и не простудиться – вот наша задача! Автор методики уверяет, что прогресс заставил нас перестроить свои привычки и привыкнуть к комфорту. Люди перестали испытывать холод. А между тем тепличные условия жизни – отличная среда для накопления жира.

1. Есть нужно по принципу 14:10. То есть первые 14 часов дня разрешено принимать пищу, а последующие 10 – запрещено. Считается, что холодная пища не так провоцирует аппетит, как теплая. Поэтому съедать вы будете меньше.

2. Старайтесь есть трижды в день и преимущественно холодные супы (окрошки, холодники, гаспачо), замороженные фрукты и ягоды, ледяные несладкие компоты, чай и даже мороженое. Разрешено также есть сильно охлажденные салаты, подмороженную картошку пюре, рис, вареную рыбу, охлажденный творог и каши.

3. Освойте закаливание. Принимайте прохладный душ, умывайтесь холодной водой.

4. Не бойтесь холода, но избегайте сквозняков. Чаще проветривайте помещение, включайте кондиционер, спите с открытым окном, если это возможно.

5. Не кутайтесь, когда выходите на улицу. Лучше немного прозябнуть, чем вспотеть. Двигайтесь энергично, чтобы не замерзнуть, и больше бывайте вне дома.

6. Исключите из рациона все горячие блюда. После приготовления оставляйте пищу в холодильнике хотя бы на час.

7. На протяжении дня пейте маленькими глотками не менее 6 стаканов охлажденной воды или фруктового сока.

Что запрещено?

Грызть куски льда, это может быть опасно для здоровья. Также исключите из рациона полуфабрикаты, выпечку, сахар и газировку.

Кстати

Прием со льдом использовал также американский диетолог Брайан Си Вайнер. Он предлагал ежедневно выпивать литр ледяной воды с мелко накрошенным льдом.