Путин утвердил новые основания для отказа в валютных операциях

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в закон о валютном регулировании и контроле.

Соотвествующий документ опубликован на сайте Кремля. Согласно поправкам, банки смогут оказать клиентам в проведении валютных операций в двух случаях: если операции противоречат требованиям законодательства и если клиенты не предоставят всех необходимых документов.

Напомним, ранее банки могли отказать клиенту в проведении валютной операции в случае, если она могла совершаться ради отмывания доходов или финансирования терроризма.

Кроме того, Путин внес в Кодекс об административных правонарушениях дополнительное наказание для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства. Они будут отстранены дисквалифицированы на срок от шести месяцев до трех лет.