Молодые семьи смогут взять ипотеку под 1% в одном из регионов РФ

Глава Ненецкого автономного округа заявил о принятии закона о выдаче ипотеки под 1%.

Игорь Кошин, глава Ненецкого автономного округа, заявил о том, что власти региона приняли закон о выдаче ипотеки под 1%, передает «Российская газета». По данным издания, компенсировать ипотечную ставку заемщикам будет бюджет округа.

Отмечается, что взять ипотеку под 1% смогут только жители округа, которые покупают квартиру на его территории. Кроме того, дом, в котором заемщики намерены купить квартиру, должен быть кирпичным или монолитно-бетонным, а также не старше 25 лет. Подчеркивается, что власти ограничили и максимальную стоимость квадратного метра жилья для использования льготной ипотеки: таким образом правительство округа пытается избежать покупки элитных квартир за бюджетные средства.

«Изначально проект рассчитан на молодые семьи, где оба супруга работают, но при этом им тяжело платить по 40-50 тысяч рублей ежемесячно, особенно, если в семье есть дети, — сказал Игорь Кошин. — Государство помогает с выплатой процентов, поэтому покупка собственного жилья обойдется практически в ту же сумму, что и аренда жилплощади».

Предполагается, что ежегодно в программе льготной ипотеки будут участвовать 100 человек.