Магазины такс-фри могут заработать в аэропортах РФ с 2018 года

Реализация системы такс-фри в российских аэропортах и морских портах обойдется властям в 260 миллиардов рублей.

Как сообщает «Парламентская газета», депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект о внедрении в российских морских и аэропортах системы такс-фри с 2018 года.

Издание уточняет, что данная система подразумевает возврат уплаченного при совершении покупки иностранцем налога на добавленную стоимость. По расчетам депутатов ГД, такс-фри позволит привлечь в Россию большее число иностранных туристов и увеличить их расходы внутри страны.

Подчеркивается, что на реализацию системы российские власти потратят порядка 260 млрд рублей.