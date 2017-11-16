"Газпром" потратит 26,3 млрд на сеть патриотических парков и спорт

Совет директоров «Газпрома» одобрил выделение 26,3 млрд рублей на благотворительность.

Как сообщает в четверг, 16 ноября, Bloomberg со ссылкой на внутренний документ «Газпрома» и источник в холдинге, основная часть из выделяемых на благотворительность 26,3 млрд рублей будет направлена на создание патриотических парков по всей стране «Россия — Моя история». Отмечается, что создаваться парки будут при участии Кремля и Русской православной церкви.

Оставшиеся средства пойдут на любительский спорт в Иркутске. Напомним, «Газпром» уже построил в Иркутске тренировочный комплекс с бассейном олимпийского размера.

Агентство отмечает, что траты «Газпрома» на благотворительность сопоставимы с аналогичными расходами ExxonMobil. При этом подчеркивается, что рыночная стоимость американской компании в 7 раз вышей российской.