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"Газпром" потратит 26,3 млрд на сеть патриотических парков и спорт

Деньги

Совет директоров «Газпрома» одобрил выделение 26,3 млрд рублей на благотворительность. 

Как сообщает в четверг, 16 ноября, Bloomberg со ссылкой на внутренний документ «Газпрома» и источник в холдинге, основная часть из выделяемых на благотворительность 26,3 млрд рублей будет направлена на создание патриотических парков по всей стране «Россия — Моя история». Отмечается, что создаваться парки будут при участии Кремля и Русской православной церкви. 

Оставшиеся средства пойдут на любительский спорт в Иркутске. Напомним, «Газпром» уже построил в Иркутске тренировочный комплекс с бассейном олимпийского размера.

Агентство отмечает, что траты «Газпрома» на благотворительность сопоставимы с аналогичными расходами ExxonMobil. При этом подчеркивается, что рыночная стоимость американской компании в 7 раз вышей российской. 

Теги: РПЦ

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