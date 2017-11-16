Эльвира Набиуллина заявила о завершении восстановления российской экономики

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что процесс восстановительного роста экономики России близок к завершению.

Ее слова приводит РИА «Новости». По мнению Набиуллиной, пока в российской экономике сохраняются невысокие темпы роста: «Мы ожидаем, что в целом за 2017 год годовой темп прироста ВВП составит 1,8%. С одной стороны, это бесспорно положительный факт — экономика восстановилась быстрее, чем многие ожидали, чем мы ожидали. С другой стороны, это означает, что период восстановительного роста практически завершен».

Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика преодолела 95-процентное падение, которое она пережила в начале 2015 года: «Если эту цифру сезонно сглаженную взять, то 99 процентов. По сути дела, к концу года мы весь спад, который произошел, уже восстановим».