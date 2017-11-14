Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум, поднявшись за неделю.

Как сообщает во вторник, 14 ноября, «Коммерсантъ», в период с 7 по 13 ноября биржевые цены на бензин выросли до исторического максимума. Так, оптовая стоимость АИ-95 увеличилась на 1,7% до 44,99 тысячи рублей за тонну, АИ-92 — на 2,3 % до 42,82 тысячи рублей за тонну.

Издание отмечает, что такая динамика для российского рынка нехарактерна, как как обычно цены на бензин уменьшаются еще с октября. Причиной резкого роста стоимости «Коммерсант» называет бой в работе установки каталитического крекинга на Московском НПЗ «Газпром нефти».

Издание полагает, что пауза в работе, которая произошла из-за поломки, не была включена в программу планового ремонта. Работу установки планируется возобновить в середине ноября.Цены на бензин в РФ побили рекорды из-за сбоя установки "Газпрома"