Цена на нефть Brent держится на уровне $64 за баррель

Во вторник, 7 ноября, стоимость нефти марки Brent с поставкой в январе снизилась на 0,09%.

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость январских фьючерсов нефти Brent снизилась на 0,09% до $64,21 за баррель.

Цена на нефть WTI с поставкой в декабре также снизилась на 0,03% до $57,33 за баррель.

Напомним, в понедельник, 6 ноября, цена на нефть Brent впервые за два года поднялась выше $64 за баррель. В последний раз фьючерсы торговались по цене на уровне в $64 за баррель 24 июня 2015 года.

Мировые цены на нефть растут с пятницы, 3 ноября. Эксперты связывают это с масштабной антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии, во время которой были задержаны десять членов королевской семьи.