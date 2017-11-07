ЦБ может санировать крупные банки вслед за "Открытием"

В Центробанке не исключили санации других крупных банков, помимо ФК «Открытие» и Бинбанка.

Об этом во вторник, 7 ноября, рассказал журналистам первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, отвечая на вопрос, есть ли крупные банки, которые могут быть санированы по аналогии с «Открытием» и Бинбанком.

«Не исключаем возможности применения оздоровления», — цитирует ответ Тулина «Интерфакс».

Напомним, ЦБ ввел временную администрацию в «Открытии» 29 августа после оттока из кредитной организации более 300 миллиардов рублей. Санация Бинбанка началась 21 сентября через Фонд консолидации банковского сектора.