Бизнесмены пожаловались Путину на новые сборы, введенные Медведевым

Главы четырех бизнес-объединений напомнили Путину в письме об обещании не повышать налоговую нагрузку на предпринимательство.

Как сообщает газета «Ведомости», предприниматели пожаловались Владимиру Путину на новые налоговые сборы, введенные премьер-министром Дмитрием Медведевым.

По словам президентов четырех бизнес-объединений (РСПП, «Деловой России», ТПП и «Опоры России»), только в 2018 году предпринимателям придется доплатить более 100 млрд рублей из-за сборов, которые правительство вписало в проект трехлетнего бюджета. Так, кабмин вводит сразу три новых платежа: пошлины на импорт станков и оборудования, утилизационный сбор (7%) на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения, инвестиционный сбор (25%) в морских портах.

Предприниматели напомнили президенту в письме об обещании не повышать налоговую нагрузку на бизнес с 2014 по 2018 годы. По мнению бизнесменов, нарушение этой договоренности неизбежно приведет к сокращению инвестиций, к росту цен на средства производства и на конечную продукцию практически по всем отраслям.