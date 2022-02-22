Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:18

Истекшие карты будут перевыпускать на базе «Мира». Банки заинтересовались UnionPay

Новые карты автоматически будут «Мир». «Тинькофф» и «Альфа-банк» вслед за Сбером начнут открывать карты UnionPay

Фото: Global Look Press

Все открытые в российских банках карты Visa и MasterCard, срок действия которых истечёт, будут в автоматическом режиме перевыпускаться на базе национальной платёжной системы «Мир» без участия клиента, сообщает Национальная система платёжных карт.

«Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платёжной системе», — поясняет пресс-служба организации (цитата по ТАСС).

Как ранее писал «Собеседник», после ухода с российского рынка Visa и MasterCard Сбербанк выпустил заявление о проработке варианта с выпуском карт на базе сразу двух платёжных систем: «Мира» и китайской UnionPay. Привлечение последней позволит россиянам расплачиваться в 180 странах мира.

Заинтересованность в сотрудничестве с UnionPay также выразили частные «Тинькофф Банк» и «Альфа-банк». Они сообщают, что уже работают над этим проектом и намерены реализовать его «максимально оперативно».

Поделиться статьей
Персона
Политика 2 недели назад

Николай Платошкин: Признать ДНР и ЛНР надо было давно

Деньги 1 день назад

Сбер начнет выпускать карты «Мир» совместно с китайской платежной системой UnioinPay

Деньги 3 дня назад

В Минфине надеются на снятие западных санкций с Центробанка

Деньги 5 дней назад

Чем грозит отключение банков от SWIFT? Экономист - о последствиях главной санкции против России

Деньги 5 дней назад

ЕС запретил поставку евро в Россию. Семь банков отключены от SWIFT

Деньги 5 дней назад

ЦБ повысил официальный курс доллара и евро ещё на 12 рублей. Теперь они дороже 100 рублей

Деньги 5 дней назад

Россия вводит ответные санкции: нерезидентам из стран, введших санкции, запретили вывод средств из РФ

Деньги 5 дней назад

Цена на газ превысила $2000, но пока не добралась до декабрьских значений

Авто 5 дней назад

Автодилеры массово снимают автомобили с продажи

Деньги 6 дней назад

Кредиты под 30% и ипотека под 20% – ВТБ и Сбер выставляют новые ценники

Деньги 1 неделю назад

«Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся»: Дерипаска призвал ЦБ рассказать свой план

Деньги 1 неделю назад

Центробанк закрепил курс валют. Евро официально дороже 100 рублей

Деньги 1 неделю назад

Цена бумаг Сбера рухнула на 75%. Рубль просел более, чем на 20%

Деньги 1 неделю назад

ЦБ поднял ключевую ставку до 20%. Минфин обязал экспортеров продавать валютную выручку

Деньги 1 неделю назад

Рубль обвалился до исторических минимумов. Торги на Мосбирже отложены

Деньги 1 неделю назад

Минфин ФРГ: «Бизнес-трафик с российскими предприятиями практически перекрыт»

Деньги 1 неделю назад

Цена независимости: в 1,5 трлн рублей оценил Пасечник стоимость восстановления ЛНР

Деньги 1 неделю назад

«Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе!» Экономист Колганов не видит причин обвала курса рубля

Деньги 2 недели назад

«Скоро все будем тонкими и звонкими»: в сети оценили прогноз Минсельхоза о резком росте цен на молочку, хлеб, сахар и овощи

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика