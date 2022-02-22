Истекшие карты будут перевыпускать на базе «Мира». Банки заинтересовались UnionPay

Все открытые в российских банках карты Visa и MasterCard, срок действия которых истечёт, будут в автоматическом режиме перевыпускаться на базе национальной платёжной системы «Мир» без участия клиента, сообщает Национальная система платёжных карт.

«Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платёжной системе», — поясняет пресс-служба организации (цитата по ТАСС).

Как ранее писал «Собеседник», после ухода с российского рынка Visa и MasterCard Сбербанк выпустил заявление о проработке варианта с выпуском карт на базе сразу двух платёжных систем: «Мира» и китайской UnionPay. Привлечение последней позволит россиянам расплачиваться в 180 странах мира.

Заинтересованность в сотрудничестве с UnionPay также выразили частные «Тинькофф Банк» и «Альфа-банк». Они сообщают, что уже работают над этим проектом и намерены реализовать его «максимально оперативно».