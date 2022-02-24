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Сбер начнет выпускать карты «Мир» совместно с китайской платежной системой UnioinPay

Привлечение китайской платежной системы позволит расплачиваться в 180 странах. Ряд банков уже сотрудничают с ней

Фото: Global Look Press

Пресс-служба Сбербанка сообщила о планах начать выпускать кобейджинговые карты (на базе сразу двух платежных систем) «Мир»—UnionPay. UnionPay — китайская платежная система, работающая в 180 странах мира.

«Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир»—UnionPay. О сроках запуска мы сообщим дополнительно», — передает заявление банка «КоммерсантЪ».

В России платформа уже сотрудничает с рядом кредитных организаций. Это Россельхозбанк, Почта Банк, Газпромбанк, «Восточный», вошедший в Совкомбанк (отключен от SWIFT), «Солидарность», банк «Санкт-Петербург», Промсвязьбанк, ВБРР, «Примсоцбанк», «Приморье» и «Зенит».

Заявление Сбербанка появилось на фоне полного ухода из России Visa и MasterCard. Как пояснили в Центробанке, это означает, что их карты, выпущенные в российских банках, перестанут работать за рубежом и в иностранных интернет-магазинах, внутри России никаких изменений не произойдет. При этом карту «Мир» принимают не более чем в десятке стран.

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