В Минфине надеются на снятие западных санкций с Центробанка

Заместитель министра финансов России Ирина Окладникова, выступая в Госдуме заявила, что ведомство рассчитывает на разморозку счетов Банка России, которые были заблокированы в результате санкций Запада из-за российской «спецоперации» в Украине.

«Конечно, мы рассчитываем на то, что соответствующие средства в рамках последующих переговорных позиций будут доступны ЦБ и никаких крупных финансовых последствий для бюджетной системы они не принесут», — приводит слова чиновницы ТАСС.

Г-жа Окладникова также отметила, что сейчас Минфин занимается анализом введенных против России санкций, однако уже понятно, что, по крайней мере, до конца года правительство сумеет выполнять свои социальные обязательства перед гражданами.