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В прошлую пятницу, в 13:55

В Минфине надеются на снятие западных санкций с Центробанка

Ведомство рассчитывает, что в ходе переговоров власти сумеют убедить европейских коллег разморозить активы регулятора

Фото: Global Look Press

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и глава Минфина Антон Силуанов

Заместитель министра финансов России Ирина Окладникова, выступая в Госдуме заявила, что ведомство рассчитывает на разморозку счетов Банка России, которые были заблокированы в результате санкций Запада из-за российской «спецоперации» в Украине.

«Конечно, мы рассчитываем на то, что соответствующие средства в рамках последующих переговорных позиций будут доступны ЦБ и никаких крупных финансовых последствий для бюджетной системы они не принесут», — приводит слова чиновницы ТАСС.

Г-жа Окладникова также отметила, что сейчас Минфин занимается анализом введенных против России санкций, однако уже понятно, что, по крайней мере, до конца года правительство сумеет выполнять свои социальные обязательства перед гражданами.

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