Россия вводит ответные санкции: нерезидентам из стран, введших санкции, запретили вывод средств из РФ

С 1 по 31 марта 2022 года юридически и физические лица-нерезиденты России не смогут осуществлять переводы за границу, если их страны ввели санкции против РФ, следует из распоряжения Банка России, на которое ссылается РБК. Речь идет пока о 43 государствах, включая все страны Евросоюза, США, Великобританию, Южную Корею, Японию и другие.

Если страны, гражданами которых являются нерезиденты, санкций против России не ввели, то они ограничены в переводах за рубеж суммой в пять тысяч долларов в месяц. Напомним, что россияне также не могут выводить из страны более чем 10 тысяч долларов согласно указу президента Владимира Путина.

Отмечается, что речь в распоряжении Центробанка идет как о банковских переводах, так и о транзакциях, осуществляющихся без открытия счетов.

«Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ», — пояснил РБК источник в ЦБ, по словам которого эти меры направлены на сохранение финансовой стабильности России.