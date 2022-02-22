ЕС запретил поставку евро в Россию. Семь банков отключены от SWIFT

Европейский союз официально ввел запрет на «поставку, передачу или экспортирование банкнот, номинированных в евро» в Россию. Об этом сообщается на официальном правовом портале ЕС.

Запрет затрагивает не только государственные компании, но также любую форму передачи абсолютно всем физическим или юридическим лицам в России «или для использования [евро] в России». Это распространяется также на правительство и Банк России.

Впрочем, оговорены и исключения: евро можно будет передавать дипломатическим представителям, а также международным организациям, которые работают в России, а также гражданам Евросоюза, которые отправляются в РФ и намерены использовать купюры для личных нужд.

Параллельно официально сообщается об отключении от системы международных платежей семи российских кредитных организаций, попавших под «блокирующие» санкции. Среди них ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.