Цена на газ превысила $2000, но пока не добралась до декабрьских значений

Апрельские фьючерсы на TTF торгуются на уровне 2011 долларов за тысячу кубометров газа. Это рекордная цена для 2022 года, однако в декабре 2021 года, тогда же был зафиксирован исторический максимум, она была выше — 2138 долларов за тысячу кубометров.

Таким образом, стоимость газа в среду, 2 марта, выросла сразу на 42% по отношению ко вторнику, который закрылся на уровне 1418 долларов за тысячу кубометров, передает «Интерфакс».

При этом отмечается, что в среднем стоимость газа в феврале на TTF составляла всего 935 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, что ранее, после заявления о блокировке «Северного потока-2» властями Германии заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о начале «нового мира», где газ будет стоить более 2000 тысяч долларов. Это также накладывается на критический уровень заполненности европейских газовых хранилищ.