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Чем грозит отключение банков от SWIFT? Экономист Хестанов - о последствиях главной санкции против России

Первые семь российских банков уже отключили от международной платежной системы

Фото: Global Look Press

-Все носятся с этим отключением как с писанной торбой, - прокомментировал нам экономист Сергей Хестанов, - но внутри России с 2015 года действует аналог свифта - похожая и даже соместииаая с ним система, она называется Система Передачи Финансовых Сообщений Центрального Банка России - сокращенно СПФС. Во всех российских банках это система в обязательном порядке есть. Через нее уже проходят процентов 20 внутрироссийских переводов. Кроме того, в России есть Система Быстрых Платежей (СБП), которая у многих подключена.

Поэтому внутри России отключение свифта не повлияет ни на что: все как работало, так и будет работать.

Возможны какие-то проблемы с Визой и Мастеркард. Пока эти проблемы распространяются только на банки из санкционного списка, но и они ощутимы только в отношении российских карт за рубежом. В России Виза и Мастеркард как работали, так и работают. Это сегодня. Но на случай, если и внутри России возникнут проблемы с международными платежными системами, остается карта Мир. У кого Мира нет, сейчас уже имеет смысл завести. Сейчас несколько банков предлагают еще и совместную карту, когда в одной карте совмещены и наш Мир, и китайская либо японская платежная система.

Реальная проблема может быть, если страны откажутся покупать нашу нефть, но пока это широко не обсуждается. Пока самое главное неудобство - придется за границу брать наличность, но все так и делали еще не так давно. Да и вообще, какой процент россиян в нынешних условиях выезжает за границу?

-Многие сейчас снимают все наличные средства с карт, это разумно?

-Если у вас рубли, нет особого смысла с ними сейчас туда-сюда носиться. По поводу валюты дискутируется неприятная штука - санкции на резервы нашего ЦБ. Но наличности банкам в любом случае хватит - как рублей, так и валюты.

-Покупать валюту сейчас есть сымсл?

-На длинном горизонте рубль ослабевает почти всегда. Он укреплялся только с 2001 по 2008 годы, а падал он дольше и больше. Поэтому рекомендация у меня всегда одна и та же - средства на длительном горизонте лучше хранить в валюте. Доллары или евро - это, скорее, вопрос вкуса. 

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