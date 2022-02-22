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ЦБ повысил официальный курс доллара и евро ещё на 12 рублей. Теперь они дороже 100 рублей

Теперь доллар обойдется в 103,25 рубля, а евро — в 114,55 рубля

Фото: Global Look Press

По состоянию на 3 марта один доллар в России будет стоить 103,25 рубля, следует из официального курса, опубликованного Центральным банком. Стоимость евро в среду возросла до 114,55 рубля.

Таким образом всего лишь за сутки курс обеих валют вырос сразу на 12 рублей или более чем на 10% — по состоянию на 2 марта доллар по официальному курсу Банка России стоил 91,75 рубля, а евро — 102,91 рубля.

Напомним, что параллельно вводятся ряд ограничений на вывод валюты за рубеж: президент России Владимир Путин запретил россиянам выводить из страны более 10 тысяч долларов в месяц, а Центробанк, по данным РБК, ввел ограничение на вывод средств нерезидентами России — для граждан и компаний из 43 стран, введших санкции, вывод полностью закрыт до 31 марта, а для остальных нерезидентов — максимальная сумма составляет 5 тысяч долларов.

На этом фоне ценные бумаги российских компаний продолжают своё стремительное падение на Лондонской фондовой бирже. К примеру, акции Сбербанка уже обесценились почти полностью — они продаются по 1 центу за штуку.

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