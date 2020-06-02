Кредиты под 30% и ипотека под 20% – ВТБ и Сбер выставляют новые ценники

Ипотечные кредиты на готовое и строящееся жилье с 1 марта будут предоставляться Сбербанком по ставке 18,6% — на 7,5% выше, чем сейчас, рассказали ТАСС в банке. Таким образом Сбер отреагировал на повышение ключевой ставки до 20%, о котором накануне заявил Центробанк.

«Ставки в рамках программ господдержки остаются в рамках текущего уровня», — уточняют в банке.

Тем временем ВТБ поднял ставки заранее — с 28 февраля ипотека стоит там 15,3% из-за наложенных на банк блокирующих санкций. Этот уровень ставки был установлен ещё до объявления новой ключевой ставки.

Растут и ставки по потребительским кредитам: в Сбербанке займ теперь выдается под 21,9-29,9% (ранее было 12,9-21,7%), а в ВТБ — под 15,9-29,9% (ранее было 5,9-13,8%).