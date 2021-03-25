«Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся»: Дерипаска призвал ЦБ рассказать свой план

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что нужно полностью отказаться от государственного капитализма как установившейся в России экономической политики. По его мнению, надвигающийся кризис куда серьезней чем последствия присоединения Крыма в 2014 году.

«Раз это реальный кризис, то нужны и реальные кризис-менеджеры, а не фантасты с пачкой презенташек. Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм», — пишет он в своем Telegram-канале.

Он также призывает Центробанк подробно объяснить, в чем конкретно заключается его план по выходу из сложившегося кризиса в связи с введенными сегодня мерами — увеличением ключевой ставки до 20% и новым обязательством для компаний-экпортеров продавать 80% свой валютной выручки:

«Это первый тест на то, за чей счёт реально будет этот банкет. Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трёх месяцев», — говорит Дерипаска.